Maroc: Une manche inaugurale prolifique en buts

Pourvu que la deuxième journée de la Botola soit aussi de bonne facture

I l a plu des cordes et des buts en cette fin de semaine avec pas moins de 25 réalisations à mettre au compte de cette première journée de la Botola Pro D1 «Inwi», soit une excellente moyenne d'un peu plus de 3 buts par match. Une manche inaugurale qui a tenu donc toutes ses promesses clôturée dimanche par trois oppositions de bonne facture, surtout le choc FUS-Raja où le fil du match n'a pas cessé de changer, pour qu'en fin de compte l'issue de parité soit de mise, trois partout. Le champion sortant a été attendu de pied ferme par une équipe de FUS, décidée à réussir sa saison grâce à son armada de jeunes. La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues et les Rbatis n'ont pastardé à débloquer la situation par l'entremise de l'international libyen Anis Saltou (14è), avant que Réda El Hajhouj ne double la mise sur penalty à la 25è minute.

Sauf que ce n'était que partie remise, car les Verts ont prouvé qu'ils avaient assez de ressources pour revenir dansla partie pour d'abord réduire le score (38è) et ensuite égaliser (49è) par le biais de l'inévitable Soufiane Rahimi. Le sort de cette confrontation était bien loin d'être scellé et c'est la nouvelle recrue du Raja, Noah Saadaoui, qui est parvenue à tripler la mise (73è). A 7 minutes de la fin du temps réglementaire, le FUS a vu ses efforts récompensés, réussissant à remettre les pendules à l'heure suite à un but de Nawfal Zerhouni.

Au Complexe Mohammed V à Casablanca, le Wydad a assuré l'essentiel, s'offrant le CAYB sur le score de 2 à 0, buts de l'infortuné Youssef Oukadi contre son camp (23è) et de Yahya Attiat Allah qui,sur un joli tir bien placé, a pu trouver la lucarne à la 77ème minute. Pour ce match, l'entraîneur des Rouges, le Tunisien Fawzi Benzarti a aligné pratiquement la vieille garde qui a sorti un match correct. Et elle a grand intérêt à le faire, sinon le banc de touche est là pour accueillir les joueurs en petite forme et ce n'est pas Walid El Karti qui dira le contraire, réserviste lors de cette première sortie des Rouges.

L'IRT, qui avait beaucoup souffert la saison écoulée, est en droit de se targuer de sa parfaite opération après avoir surclassé en déplacement le HUSA par 1 à 0, but de Youssef Anouar à la demi-heure de jeu. Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert vendredi et il a été marqué par la victoire des deux promus, le SCCM et le MAS. Les Fédalis ont eu raison au Complexe Moulay Abdellah de Rabat (le stade Saniet Rmel étant fermé) du MAT sur le score de 2 à 0, tandis que les Fassis se sont imposés, sur leur pelouse fétiche du stade Hassan II, sur l'ASFAR par 2 à 1.

Samedi, le derby régional entre l'OCS et le DHJ a débouché sur un festival de buts, 4-3 pour les Safiots avec déjà un goleador du championnat : le jeune Benyachou, auteur d'un super hat-trick. Quant à la RSB, elle a annoncé la couleur, disposant de la RCAZ par 2 à 0, au moment où le RCOZ a été accroché au complexe OCP de Khouribga par le MCO (1-1).

Par ailleurs, pas de répit pour les clubs de la Botola dont certains aborderont aujourd'hui les péripéties de la seconde journée. Au programme de mardi figurent troisrencontres, à savoir RSBMAS, FAR-MAT et SCCM-RCAZ. Mercredi, il y aura DHJ-WAC en prologue, suivi de CAYBHUSA et d'IRT-OCS, tandis que le plateau de jeudi offre deux matches : MCO-FUS et RCARCOZ. E