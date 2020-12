Maroc: L'OMP organise une table ronde sur le droit pénal

L' Observatoire marocain des prisons (OMP) organise une table ronde sur la réforme du Code pénal ce mardi 8 décembre 2020 à 17h00 via l'application «Zoom», et ce, dans le cadre du projet intitulé «Pour une réforme du système juridique pénal et carcéral garante de la protection des droits humains et de la dignité des détenu(e)s» cofinancé par l'Union européenne.

Plusieurs personnalités interviendront durant cette table ronde. Notamment Abdellatif Reffouh et Abderrahim Jamaï, respectivement président et vice-président de l'OMP, les avocats Abdelkebir Tabih, Mostafa Naoui, William Bourdon et Tayeb Lazreq, le conseiller à la Cour d'appel de Rabat, Lgorji Abdallah, ainsi que des représentants du CNDH et de la Délégation de l'UE au Maroc.

Cette table ronde a pour objectif de relancer le dialogue avec les différentes parties concernées, d'évaluer le contenu du projet de Code pénal, ainsi que de sonder la volonté des acteurs politiques et législatifs à saisir l'opportunité du processus en cours pour contribuer à l'édification de l'Etat de droit et à la consolidation des institutions démocratiques.