Madagascar: Androndra - Six bandits volent et violent

Une bande armée a attaqué une famille fabricante du yaourt, à Ampamatanana Androndra, dans la nuit de dimanche à hier. Elle a violé une dame avant de repartir avec ses butins.

Crime monstrueux. Une famille composée de six personnes a été la cible d'un gang de six individus armés, au cours de la nuit de dimanche à hier, dans le quartier d'Ampamatanana Androndra. Les victimes fabriquent du yaourt. Elles travaillent dans leur cour, surtout la nuit, et se couchent très tard, souvent vers 23 heures. Leur maison est clôturée.

Cette fois, elles rentraient quand elles ont remarqué un homme armé s'introduisant par le portail. Ce quidam s'est approché et a poussé leur porte qu' elles contraient de l'intérieur. Sur le moment, le braqueur a ouvert le feu. Les locataires ont été terrorisés par le coup de feu et l'arrivée des cinq coauteurs du tireur. Ils ont tenté de s'opposer, mais deux d'entre eux ont fini par être blessés, l'un à coup de barre à mine au front et l'autre à coup de brique sur la partie de ses yeux.

Abusée

Les voisins ont été réveillés par le tir retentissant. Ils ont été tenus en respect quand ils essayaient d'intervenir. Les brigands opéraient à visage découvert. Ils ont ébloui leurs proies avec des lampes de poche. Ils ont pris leur argent, une télévision à écran plat, un subwoofer, trois téléphones et une bague en or. « Ils ont fouillé la maison de fond en comble. Ils ont raflé même les cigarettes traînées sur la table », raconte un membre de la famille. Les scélérats n'ont pas quitté les lieux tant qu'ils n'ont assouvi leurs désirs bestiaux sur une mère de famille de 57 ans.

Cette dame a été abusée sexuellement, selon leur déposition. La police du deuxième arrondissement a été alertée vers 2 heures du matin. Les blessés étaient toujours là pendant qu'elle dressait les constatations d'usage. L'enquête a été confiée aux fins limiers de la brigade criminelle. Aux derniers renseignements, elle n'a encore ciblé aucun suspect. La famille a préparé le certificat médical après son audition à la direction de la police judiciaire, à Anosy, hier. « Nous attendons donc le résultat de l'examen de la quinquagénaire par le médecin », indique un policier.