Maroc: Remise des prix aux lauréats du 1er Festival numérique des créations des jeunes

La Direction provinciale du département de la jeunesse et des sports à El Youssoufia a organisé, samedi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 1ère édition du Festival numérique des créations des jeunes.

Lors de cette manifestation culturelle, organisée du 6 au 26 novembre dernier, trois lauréats se sont distingués dans trois catégories, à savoir "la photographie", "la conception de contenus multimédias" et "le commentaire". Il s'agit de Yassine Nakouss dans la catégorie "conception de contenus multimédias", qui a brillé en recueillant 237 voix des internautes pour son podcast sur la sensibilisation aux dangers de la Covid-19, Hicham Belcaid dans la catégorie de "la photographie" et Abdelghafour Fatihi dans la catégorie du "commentaire".

Dans une déclaration à la MAP, la directrice provinciale du département de la jeunesse et des sports à El Youssoufia, Mme Kawtar Barbich, a souligné que cette manifestation vise la promotion de la créativité chez les jeunes et l'élargissement de la participation de la jeunesse dans le développement culturel et artistique dans leur province.

Cette édition s'est assignée aussi pour objectif d'offrir aux jeunes de la province un espace virtuel dans le contexte de la pandémie du Covid-19 afin qu'ils s'expriment et font étalage de leur créativité dans plusieurs domaines artistiques, a-t-elle fait remarquer, ajoutant que cette manifestation culturelle et artistique a eu un large écho au niveau local compte tenu du nombre de participants au vote et les visiteurs de la page Facebook officielle de la direction.

"C'est un début très encourageant, qui nous motive à aller de l'avant pour garantir la pérennité de cette manifestation afin qu'elle devienne un rendez-vous culturel annuel dans la province", a-t-elle insisté. Dans une déclaration similaire, le lauréat du 1er Prix de la catégorie "commentaire", M. Abdelghafour Fatihi, a loué cette initiative organisée au profit des jeunes de la province, relevant que cette manifestation culturelle offre à la jeunesse de cette partie du territoire national l'opportunité de faire étalage de leur créativité dans les domaines numériques, qui représentent l'avenir de l'humanité.

Ce festival a prouvé que la province d'El Youssoufia regorge de jeunes compétences dans tous les domaines, a-t-il ajouté, appelant à garantir la pérennité à cette manifestation artistique et culturelle. A rappeler que la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de ce festival s'est déroulée dans le respect strict des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).