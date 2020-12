Cameroun: « Solidarités plurielles » - Au secours des femmes vulnérables

100 personnes en détresse viennent de recevoir des appuis pour lancer ou consolider des activités génératrices de revenus, offerts par l'association Eden Africa et la commune de Douala III.

100 femmes et filles en situation de précarité et deux orphelinats de la commune de Douala III ont été ciblés pour bénéficier de formations, de fonds et de matériels pour commencer ou renforcer des activités génératrices de revenus. Prévu aussi, un coaching au bout duquel les meilleurs gestionnaires des fonds alloués seront récompensés. Engagement pris lors de la 1ère édition du concept « Solidarités plurielles », conjointement organisée il y a quelques jours dans l'arrondissement de Douala III par Eden Africa et Angel Spring Sarl, en collaboration avec la commune. Edition placée sous le thème : « Soutenir durablement la résilience économique chez les femmes et les filles en période de crise pour une meilleure inclusion sociale ».

C'est donc à dessein que les femmes et filles déplacées internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été ciblées. « Pour nous, la plus-value dans cette initiative c'est d'apporter un plus pour un avenir meilleur de ces bénéficiaires. Nous avons constaté lors des entretiens de pré sélection qu'il y avait des femmes qui avaient pour capital 4000 F », a expliqué Diane Ndeuna, présidente exécutive d'Eden Africa, entourée donc de partenaires. Notamment la mairie de Douala III, les services déconcentrés du ministère des Affaires sociales (Minas) et du ministère des Petites et moyennes Entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa). Les responsables régionaux desdits services ont par ailleurs promis le soutien de leurs administrations respectives à cette initiative de lutte contre la précarité des femmes et des jeunes filles.

« La mairie a en son sein des populations nécessiteuses vivant dans la précarité. Ceci cadre bien avec la cible d'Eden Africa. Nous avons justement pour plan d'action de sortir les populations de Douala III de la précarité, de lutter contre le chômage et l'oisiveté. Cette action d'Eden Africa et de ses partenaires s'inscrit dans la politique gouvernementale de lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes », a indiqué le maire de Douala III, Valentin Epoupa Bossambo.

La phase de formation des bénéficiaires est déjà engagée. Elle sera suivie de la remise d'appuis financiers et matériels, puis du coaching. Cette édition de « Solidarités plurielles » a été couplée à l'organisation d'une foire exposition des savoir-faire féminins. La foire exposition organisée à l'esplanade de mairie de Douala III s'inscrivait, elle, dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat.