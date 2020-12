Madagascar: PM Christian Ntsay - «Des solutions dans les plus brefs délais contre le Kere »

Le Premier ministre a fait une descente dans le Sud du pays pour voir la réalité.

Cela fait deux semaines que des centres de coordination opérationnelle contre le Kere ont été mis en place à Ambovombe et à Amboasary. Autrement dit, le CCO-K pour les régions Androy et Anosy. Le Premier ministre Christian Ntsay s'est rendu sur place pour constater de visu la réalité. Il a ainsi annoncé que ces centres sont effectivement opérationnels. Et d'enchaîner que des centres de réhabilitation nutritionnelle et médicale (CRNM) seront également installés dans les deux localités susmentionnées.

Selon toujours ses explications, des études seront menées sur leur faisabilité. A ce sujet, a-t-il indiqué, les lieux où ils seront implantés sont déjà connus. Le Premier ministre de faire savoir également que « notre objectif c'est de trouver des solutions dans les plus brefs délais et de mettre en place des structures pour des solutions pérennes dans la lutte contre le Kere dans le Sud ».

Depuis un certain temps, le chef du gouvernement a multiplié ses déplacements dans le Sud ne voulant pas délaisser les populations de ces régions qui se trouvent dans une situation critique. A cet effet, différents projets ont été pris pour éradiquer ou, au moins, atténuer la souffrance des gens dans le Sud du pays. Et cela en passant par des moyens financiers et équipements matériels y afférents.