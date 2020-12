Madagascar: Football - Disciples inflige un camouflet au Fortior !

Les joueurs de l'Uscafoot (maillot sombre) ont eu du mal à retrouver leur rythme.

La deuxième phase du championnat de Madagascar destinée à donner les deux équipes qui vont en Pro League a offert au tout Betafo les moyens de bomber le torse avec cette écrasante victoire de Disciples FC sur l'AS Fortior. Au stade de Barikadimy qui plus est !

Disciples FC a fait parler la poudre d'entrée à la deuxième phase du championnat de Madagascar de la deuxième division. Le porte-fanion de Betafo a atomisé l'AS Fortior sur le score de 5 buts à 2 au cours d'un match quasiment à sens unique.

Doublé de Fredo. Hasina ouvrit le score à la demi-heure de jeu avant que Fredo ne marque 10mn plus tard. Baggio corsa l'addition à la 40e minute, infligeant aux Tamataviens le pire supplice.

A la reprise, Florent réussit un quatrième but portant ainsi le score à 4 à 0 au grand dam d'un public résigné.

Le sursaut d'orgueil permit à Nozy de marquer presque coup sur coup (66è et 82è) mais c'était sans compter l'appétit grandissant des joueurs de Betafo venus pour réaliser quelque chose. Fredo, dans une forme étincelante, réalisa le doublé à la 68è mn.

Terminer à la tête de ce groupe, réduit à 4 après le forfait du FC Ambatosoa d'Amparafa et les Majungais de Tsaramandroso, reste l'objectif principal de Disciples. Qu'importe la manière mais l'essentiel est de battre Five FC et Mama, les deux autres équipes du groupe tamatavien.

Betafo au paradis. Le score de parité de 2 à 2 entre Mama et Five réduit les chances de ces deux équipes car Disciples sera déjà à l'abri après une seconde victoire. Comme l'équipe tourne à plein régime et que ses adversaires doivent faire face au sursaut d'orgueil de Fortior, Betafo a cette fois une chance d'intégrer l'élite. Et c'est tant mieux puisque la ville a maintenant un stade aux normes même avec une pelouse synthétique. Autrement dit, l'équipe a des chances d'avoir la licence de club imposée par la CAF grâce à cette nouvelle infrastructure. C'est dire qu'elle vit sur un nuage. Ou mieux au paradis. Andry Rajoelina ne pouvait rêver mieux pour une population que le Président de la République est en train de conquérir.

A Carion, l'USCAFOOT, quelque peu poussive, s'est imposée juste devant Fomela d'Ambalavao. Fabrice a transformé le penalty en guise de but de la victoire. Une rencontre entamée tambour battant par les joueurs de la Commune qui marquèrent très tôt (5ème mn) par Francklin Saidina, le neveu de l'international Bruno Saidina.

Le Fomela est revenu au score sur un penalty de Pierre Rata et était même à deux doigts de marquer un second but si Patrick ne s'était pas mis à tourner autour de la balle et devant une cage vide.

Le second match vit Zanagasy de Vatovavinany et AS Espoir Djamanjary qui se sont neutralisés sur le score de 2 à 2. Une issue qui leur permet d'entretenir l'espoir dans ce groupe également réduit à seulement quatre clubs puisque l'ASMO Amboasary et les Tuléarois du JS Capricorne n'ont pas fait le déplacement.