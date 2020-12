Madagascar: Îles Eparses - Andry Rajoelina sollicite le soutien de l'Union africaine

Le Chef de l'Etat a participé dimanche dernier au 14è Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, organisé par visioconférence.

« Faire taire les armes en Afrique ». C'est le thème du 14è Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est déroulé dimanche dernier. Le président Andry Rajoelina a participé à cette rencontre des leaders africains qui a été organisée par visioconférence à cause de la pandémie de Coronavirus. Le numéro Un du pays a profité de l'occasion pour remercier les dirigeants africains qui soutiennent la Grande île dans la démarche en vue de revendiquer la restitution des îles éparses.

En quelque sorte, le Chef de l'Etat lance un appel à l'endroit des pays membres de l'Union africaine et des autres organisations régionales du continent afin de soutenir Madagascar dans ce combat diplomatique. Durant son intervention, Andry Rajoelina a annoncé indirectement la proposition de la partie malagasy par rapport aux négociations concernant les îles éparses. « Notre objectif est d'aboutir vers une issue positive, tenant compte des aspirations de Madagascar et de la France », avance-t-il. Une position qui semble fléchie par rapport à la position initiale qui consistait à réclamer la restitution des îles éparses à Madagascar, conformément à la résolution n°34/91 des Nations unies en date du 12 décembre 1979.

L'Etat malagasy accepte-t-il une cogestion des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas Da India ? C'est la question que se posent les observateurs face à cette intervention du président de la République durant le 14è sommet de l'UA. Pour le moment, le gouvernement malagasy n'a pas encore officialisé sa position. Il serait intéressant aussi de connaître la position du gouvernement français suite à cette intervention du président Andry Rajoelina. Il convient de rappeler que la deuxième rencontre de la Commission mixte prévue se tenir en France au mois de mai dernier n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie de Coronavirus.

Actes meurtriers. Pour en revenir au 14è sommet de l'Union africaine, le président Andry Rajoelina a prononcé un discours dimanche dernier. Il a évoqué, notamment, les efforts fournis par l'Etat malagasy pour lutter contre les dahalo et les actes de kidnapping qui ont sévi au niveau de plusieurs régions au début de son mandat. « Nous avons mené des opérations pour stopper leurs actions et mettre fin à ces actes meurtriers », a-t-il fait savoir avant de souligner que « ces opérations nous ont permis de réduire à 60% les vols de bovidés en un an ».

Il a aussi déclaré qu'outre les actions de sécurisation sur le terrain, l'Afrique doit aussi renforcer la lutte contre la corruption qui engendre et favorise la criminalité organisée et le financement du terrorisme, et fragilise la sécurité et le développement économico-social de tout le continent. « La paix, la sécurité et la stabilité politique sont les garants, les piliers essentiels du développement de toute nation », soutient-il. Pour faire taire les armes en Afrique, Andry Rajoelina lance un appel à l'unité et à la solidarité de tous les Etats membres de l'Union africaine.