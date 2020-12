Madagascar: Musique - Emergence de la scène électronique tananarivienne

Dernière performance scénique de ces jeunes pousses de la musique assistée par ordinateur malgache. (crédit photo : Tanteliniana Ram)

La musique électronique à Antananarivo, c'est tout un autre univers. Ces musiciens ne sont pas nouveaux dans le paysage musical malgache, mais leur musique semble être venue d'ailleurs.

Musique électronique et musique assistée par ordinateur (M.A.0), c'est le collectif Buskers Madagascar (un groupe de jeunes qui réunit des passionnés) qui a eu l'idée de mettre sur la même scène ces deux univers musicaux pour la première fois en novembre 2019. Un événement qui n'est pas passé inaperçu puisque le public a répondu et continue de répondre présent jusqu'à l'heure où l'on parle. Parmi les jeunes artistes soutenus par ce mouvement figurent Loop Gang, Encoder Experiment, Tooln Rap, ou encore Kevin Mirija. Des artistes en herbe qui ont été les têtes d'affiche d'un événement qui a eu lieu au Kaly Bar Ankadifotsy le 31 octobre 2020, juste au moment de la reprise culturelle après la crise de la Covid-19.

Des pads et des guitares. La musique électronique pratiquée par ces jeunes malgaches n'a toutefois rien de novatrice par rapport à ce qui se pratique déjà ailleurs. Cela peut nous faire penser aux premiers albums de Massive Attack, de Tricky ou de Portishead, les leaders du Trip Hop anglais, et ce même s'ils n'ont jamais cité ces groupes. Par contre, nous ne pouvons pas le nier, c'est bien nouveau à Madagascar, des guitares qui se mélangent à du sampling et à du looping.

Cela a de quoi éveiller la curiosité, tout en émerveillant les adeptes locaux du son de Gorillaz et autres groupes de ce genre. De plus, il est incontestable que ces musiciens montrent une certaine maîtrise de leurs instruments qui comprennent des boîtes à rythmes, des ordinateurs et des synthés.

Convaincu du potentiel de la scène électronique tananarivienne, Buskers Magazine soutient une nouvelle fois ces artistes à travers une programmation le 19 décembre 2020 à Le Cinquième Elément Ankadivato. Selon Haridio Randriamanantsoa, un des fondateurs de Buskers Magazine, « cet événement sera exceptionnel. Il ne s'agit pas uniquement d'un concert musical mais d'un événement qui regroupe atelier, live vidéo, et mapping». Le rendez-vous est donc fixé pour découvrir ce que vaut réellement cette nouvelle scène.