Madagascar: Fête de fin d'année - Des animations dans les stations Jovena

Ces enfants ont contribué à la décoration de noël des stations Jovena

C'est la fête chez Jovena. Fidèle à son principe de mettre ses clients au centre de toutes ses attentions, la société de distribution pétrolière lance un certain nombre d'initiatives pour une fin d'année la plus agréable possible.

Un programme chargé, en somme, car Jovena va notamment réaliser, en collaboration avec la Fondation Axian et plusieurs associations, des actions qui cadrent avec sa responsabilité sociétale d'entreprise. On peut notamment citer des ateliers de recyclage qui vont permettre à des enfants de plusieurs quartiers d'Antananarivo de participer à la décoration des stations-service Jovena. Des actions commerciales seront également au rendez-vous, dans les boutiques des stations Jovena à travers des jeux où 28 smartphones Telma sont à gagner. Ou encore la possibilité d'avoir des réductions sur les produits Star, les jus de fruits Sofia ou certains produits Soredim.

Sans compter les animations commerciales Liquimoly et Vitogaz. Le classique des manifestations de fin d'année est l'inévitable Père-Noël qui sera présent dans toutes les stations-service Jovena pour les prises de photos avec les enfants accompagnés de leurs parents entre 11 heures et 14 heures. Ils repartiront même avec des viennoiseries offertes. « Il suffit de se connecter sur la page facebook de Jovena pour connaître la date de passage du père-noël auprès de chacune des stations », précise un communiqué de Jovena.

Par ailleurs, pour tout achat de cinq litres de carburant, l'automobiliste aura droit à un calendrier 2021 et à une dégustation de produits JB. Les transporteurs routiers et taxi-be bénéficieront de calendriers gratuits du 14 au 24 décembre pour chaque achat de carburant. Enfin, des stations-service Jovena proposeront à leurs clients de nouveaux services et produits.