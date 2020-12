Madagascar: Centre d'art - Un marché de créateurs et d'artisans à la Teinturerie

Bonne nouvelle dans le meilleur des mondes. Après avoir été durement touchés par le confinement, les centres culturels et les centres d'arts commencent à revoir leurs activités à moyen terme. Pour le cas de la Teinturerie Ampasanimalo, l'agenda de décembre vient de sortir. Ainsi, pour ce dernier mois de l'année, outre les activités hebdomadaires qui font la réputation du lieu comme les concerts et les expositions, un marché de créateurs et d'artisans s'y tiendra les 19 et 20 décembre 2020. Un événement annuel qui fera connaître les œuvres d'artisans talentueux et celles d'artistes prometteurs.

Des organisations qui entrent dans le cadre de leurs activités, étant donné que la Teinturerie a pour objectif de promouvoir la scène artistique et culturelle à Madagascar. L'association regroupe plusieurs artistes venant de divers horizons créatifs comme les arts visuels, la musique, la danse et bien d'autres encore. Elle se veut aussi être un point de rencontre entre les artistes malgaches et internationaux, notamment à travers des projets de résidence artistique qui mettent en relation des professionnels présents dans toute l'Afrique.