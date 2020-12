Algérie: Réinscription de la question du Sahara occidental à l'agenda du CPS

Alger — Le 14e Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement a décidé de réinscrire la question du Sahara occidental dans l'agenda du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA) pour donner un nouveau souffle à ce dossier, a affirmé le Commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, Smaïl Chergui.

Dans une déclaration à la chaine I de la Radio nationale, M. Chergui a indiqué que le sommet africain tenu dimanche sous le thème "faire taire les armes" a pris la décision de réinscrire la question sahraouie dans l'agenda du CPS de l'UA pour lui donner un nouveau souffle.

Le sommet a été sanctionné par une recommandation portant prorogation de l'initiative +Faire taire les armes+ pour dix autres années, a-t-il rappelé.

Le Lesotho a présenté le projet de décision suscité au 14e sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA qui a été largement approuvé.

La décision "demande au Conseil paix et sécurité de l'UA conformément aux dispositions pertinentes de son protocole d'engager les deux parties, tous les deux membres de l'Union africaine, de remédier à la situation (sur le terrain) en vue de préparer les conditions pour un nouveau cessez-le-feu et de parvenir à une solution durable au conflit qui prévoit l'autodétermination au Sahara occidental".

Cette solution doit être aussi " conforme aux décisions et résolutions pertinentes de l'Union Africaine et de l'ONU ainsi qu'objectifs et principes de l'acte constitutif de l'UA", qui il y a lieu de rappeler insiste sur le strict respect du principe d'intangibilité des frontières héritées à la colonisation.

A noter que le Président Ghali avait présenté lors du sommet d'hier un exposé devant ses homologues africains sur les développements de la cause sahraouie et la poursuite de l'occupation des territoires de la RASD ainsi que la dernière agression marocaine dans la zone d'El Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental.

Le président en exercice de l'UA et président de la République de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a affirmé que "la résolution de la question sahraouie passe par le respect du droit de son peuple à l'autodétermination", exprimant la profonde préoccupation du continent africain face à la situation qui prévaut au Sahara occidental.