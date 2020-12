Afrique: Erosion, salinisation, pollution - 40 % des sols de l'Afrique son dégradés

La Journée mondiale des sols a été célébrée, hier, au Sénégal, sur le thème : « Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols ». Selon la Fao, l'Afrique est le continent le plus touché par le phénomène de dégradation des sols et la perte de biodiversité.

D'après la Fao, plus de 95 % de la nourriture consommée dans le monde est produit sur le sol ; d'où l'importance de garder les terres en bonne santé et de préconiser leur gestion rationnelle et durable. Cela épouse parfaitement d'ailleurs le thème de la 7ème édition de la Journée Mondiale des sols: « Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols », célébrée, hier 7 décembre, au Sénégal, à travers un webinaire. La célébration de cet évènement vise à attirer l'attention sur l'importance des sols pour la vie de tout être sur terre.

Si la dégradation des sols et la perte de biodiversité n'épargnent aucune partie du monde et constituent des défis majeurs pour les régions arides, l'Afrique reste le continent le plus touché par ces phénomènes, notamment l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, si l'on en croit la Fao. « Actuellement, 40 % des sols africains sont dégradés par l'érosion, la salinisation, le compactage, l'acidification, la pollution chimique et l'épuisement des macro et micro nutriments, y compris la baisse de la matière organique et de l'activité biologique du sol », souligne une note de l'organisme onusien. La même source d'ajouter que l'Afrique est le continent le plus exposé avec environ 45 % du continent touchés par la désertification, dont 55 % courent un risque entre élevé et très élevé de dégradation supplémentaire.

La Fao estime que 52 % des terres utilisées pour l'agriculture sont modérément ou sévèrement affectées par la dégradation des sols et 10 % gravement dégradées. La dégradation des terres affecte 1,5 milliard de personnes au niveau mondial et touche quelque 1,9 milliard d'hectares de terres dans le monde. Tandis que 24 milliards de tonnes de sols fertiles disparaissent chaque année. « La variabilité climatique avec des extrêmes de précipitation et de sécheresse ont aussi une incidence néfaste sur la santé et la qualité des sols », indique la Fao.

De l'avis du coordonnateur du Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la Fao au Sénégal, Dr Gouantoueu Robert Guei, pour pouvoir juguler tous ces problèmes et défis, il est important de mettre en place des politiques appropriées, des programmes, des stratégies et des actions efficientes et pratiques à la portée des agro-éleveurs. Il faut aussi investir massivement et efficacement dans la recherche et développement pour trouver des instruments techniques et innovations technologiques efficients, efficaces et accessibles aux utilisateurs et qui sont capables d'améliorer la santé et la fertilité des sols et aptes à booster la production agro-sylvo-pastorale tout en préservant l'environnement.