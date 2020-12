Seychelles: Kelly-Mary Anette a été couronnée nouvelle Miss Seychelles 2020.

Kelly-Mary Anette a été couronnée lundi soir Miss Seychelles 2020.

Anette, économiste au ministère des finances, de la planification économique et du commerce, a remporté le titre parmi 10 autres concurrents, offrant aux Seychelles une nouvelle reine de beauté après une interruption de deux ans.

"Je me sens vraiment émue et très heureuse. Cela n'a pas ete un voyage facile, car cela a duré 11 mois - le plus long voyage que Miss Seychelles n'a jamais effectué. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée d'une manière ou d'une autre. Sans leur soutien, je n'aurais pas pu obtenir la couronne", a déclaré Anette aux journalistes.

La jeune femme de 24 ans a également remporté le titre de "Miss Talent", l'un des dix prix remis lors du concours national de Miss Seychelles au Centre international de conférences des Seychelles (CICS). Elle sera le visage de Mado, le sponsor principal, pendant un an.

La jeune femme de 24 ans a également remporté le titre de "Miss Talent". (Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Originaire du district de Pointe Larue, Anette pense que le fait d'avoir perdu sa mère à l'adolescence lui a appris à être résistante, car à 14 ans, elle a dû prendre le rôle de maman pour ses jeunes frères et sœurs.

L'expérience d'Anette l'a amenée à avoir une considération particulière pour les orphelins. Son projet pour le concours est consacré au bien-être psychologique et émotionnel des orphelins et des parents célibataires, en particulier ceux dont les proches sont décédés.

"J'ai déjà créé ma fondation qui créera des groupes de discussion pour les orphelins afin qu'ils ne se sentent pas seuls après le décès de leurs parents. Nous nous occuperons de leur bien-être psychologique ", a expliqué Anette.

Shannen Henrie, 26 ans, a été couronnée première princesse et Elsia Françoise, 18 ans, la plus jeune concurrente, deuxième princesse.

Henrie a également remporté les titres de "People's Choice" et de "Miss Photogenic".

Les autres lauréates de la soirée sont Felicita Filipin dans les catégories "Miss Personnalité" et "Meilleur défilé de mode", Deidrey Roucou dans les catégories "Miss Glamour" (meilleure tenue de soirée) et "Miss Sports", Alison Hoareau dans la catégorie "Miss Empowerment", Gabriella Gonthier dans la catégorie "Meilleur costume créatif" et Amanda Rose dans la catégorie "Esprit du concours".

Les organisateurs de l'événement - Beauty Empowerment Seychelles (BES) - se sont déclarés satisfaits du déroulement du concours national de Miss Seychelles.

"Nous avons travaillé très dur en tant qu'équipe pour mettre en place le concours. Nous sommes également très satisfaits des résultats car depuis le début, nous avons dit que les résultats peuvent aller n'importe où. Toutes les filles qui ont participé au concours avaient une chance de remporter le titre. Cela a été vraiment difficile pour le jury de choisir une Miss Seychelles", a déclaré Kevin Perine, membre exécutif de BES.

La vice-présidente de BES, Margaret Raguin, a déclaré que l'équipe avait déjà des projets pour Anette.

"Nous aimerions qu'elle participe à Miss Monde, mais à cause de COVID et des incertitudes, nous ne savons pas si cela aura lieu", a déclaré M. Raguin.