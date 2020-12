Egypte: Examen des possibilités d'investissement dans la zone économique du canal de Suez avec des ambassadeurs asiatiques

Le ministre adjoint des affaires étrangères aux affaires asiatiques, Tarek Al-Wassimi a souligné l'importance de renforcer les relations économiques entre l'Égypte et les pays asiatiques dans leur volet investissement, grâce aux entreprises asiatiques qui profitent des opportunités d'investissement dans la zone économique du canal de Suez, en particulier à travers le stockage, la fabrication et la réexportation de leurs produits vers d'immenses marchés dans le monde dans le cadre des Accords de libre-échange entre l'Égypte et d'autres pays.

M. Al-Wassimi a tenu ces propos lors de sa réunion, lundi, avec les ambassadeurs des pays asiatiques au Caire, ajoutant que les accords de libre-échange qui lient l'Égypte aux pays arabes, africains et européens ainsi qu'aux États-Unis, incitent les entreprises à considérer la zone économique comme une plate-forme d'exportation, en plus de la possibilité de profiter de l'immense marché intérieur égyptien.

Il existe d'autres avantages à l'investissement dans la zone économique du canal de Suez, telles que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et des tarifs douaniers, la fourniture de services logistiques, en plus de l'efficacité de l'économie égyptienne, qui n'a pas été négativement affectée par la pandémie de Covid-19, en plus de la facilité de manutention des conteneurs dans les ports de la zone économique et du peu de temps nécessaire pour mener à bien leurs procédures de manutention, a ajouté M. Al-Wassimi.