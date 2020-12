Afrique: Le ministre des Antiquités participe à la conférence sur les moyens de reprendre le tourisme au niveau du monde

Le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled Al-Anany a participé à la conférence organisée en visioconférence par l'Espagne de concert avec le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) et l'Organisation mondiale du tourisme, sur les moyens de reprendre le tourisme au niveau du monde et d'aider le secteur touristique à se redresser durant la phase post-coronavirus.

Ont pris part à la conférence virtuelle, le Premier ministre espagnol, plusieurs ministres du Tourisme de l'Espagne, du Portugal, et de l'Angleterre, en outre des représentants des opérateurs de voyage, des compagnies touristiques et des responsables de l'Organisation mondiale du Tourisme, de WTTC et de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Les participants à la conférence se sont mis d'accord sur l'importance d'agir sérieusement pour la reprise du mouvement touristique au monde à la lumière de la propagation du coronavirus qui rend des millions de travailleurs dans le secteurs touristiques sans emploi.

Ils ont aussi jugé importante l'industrie du transport aérien et l'unification des critères concernant les mesures de prévention entre les pays du monde de façon à garantir un redressement durable du secteur touristique.