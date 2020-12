Egypte: Le gouvernement accorde une grande importance au développement agricole

Le gouvernement accorde une grande importance au dossier du développement agricole et à l'établissement de communautés urbaines se basant essentiellement sur l'agriculture, en fournissant à celles-ci les ressources hydriques nécessaires, a déclaré le Premier ministre Moustafa Madbouly lors d'une réunion interministérielle, lundi.

Des directives en ce sens sont données par le Président Abdel Fattah Al-Sissi, a-t-il dit, ajoutant avoir donné des instructions pour la mise en vente partout dans le pays de terres arables pour les personnes sérieuses.

Le chef du gouverement a examiné un nombre de projets importants concernant l'expansion de la superficie de terres cultivables dans les régions d'Al-Mahsama et dans le centre et le nord du Sinaï. Il a également fait le suivi du projet de développement de la dépression de Toshka et examiné les efforts déployés pour founir l'eau et l'infrastructure nécessaires à ces projets.

Les projets de revêtement du fond des rivières et de l'irrigation moderne ont également fait l'objet d'examen lors de la réunion.

Dans son intervention lors de la réunion, le ministre de l'Agriculture a déclaré que 10.000 feddans avaient commencé d'être cultivés dans la région Al-Mahsama et a passé en revue le plan de mise en culture de 500.000 feddans dans dans la région "Tereet El-Hammam". M. El-Qusseir a également évoqué le projet d'expansion des terres agricoles dans le nord et le centre du Sinaï.

Au terme de la réunion, M. Madbouly a chargé les deux ministres de l'Eau et de l'Agricutlture d'élaborer lors du prochain exercice fiscal un plan ambitieux d'expansion des projets de revêtement du fond des rivières et de l'irrigation moderne. Le chef du gouvernement a souligné que les fonds nécessaires seraient assurés à ces deux projets.

Etaient présents à la réunion les ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Aati, de l'Agriculture et de la bonification des terres, El-Sayed El-Qusseir, des responsables des deux ministères et de l'Organisation des projets du service national.