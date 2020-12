Egypte: Al-Sissi discute avec le maire de Paris des opportunités de coopération avec le Caire

Le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu lundi, 6 Dec., avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, au siège parisien.

La réunion a porté sur l'expérience égyptienne dans les grands projets nationaux au cours des dernières années et de l'exploration des opportunités de coopération entre Paris, Le Caire et les nouvelles villes des gouvernorats d'Égypte, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le maire de Paris a souhaité la bienvenue au président Al-Sissi lors de sa visite en France, exprimant le souci de son pays d'une coopération conjointe avec le gouvernement égyptien et le gouvernorat du Caire en particulier, sur le plan culturel et dans le secteur des services, a ajouté M. Radi.

Le président Al-Sissi a expliqué l'ampleur et la diversité des grands projets nationaux en cours en Égypte, qui offrent de multiples domaines de coopération conjointe en ce qui concerne les nouvelles villes, en particulier la nouvelle capitale administrative, ainsi que dans le secteur du tourisme et des antiquités, en particulier le grand Musée égyptien, qui est le plus grand du monde, en plus du renforcement de la coopération sur les plans économique et commercial.

Le porte-parole a ajouté que la réunion avait également porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste.