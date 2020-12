Congo-Kinshasa: Deuxième vague de Covid-19 à Kinshasa - Les fausses rumeurs et les légendes urbaines affaiblissent la lutte

Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, une mégapole de plus de 12 millions d'habitants, est l'épicentre de la pandémie à corona virus. Selon les observations faites, la plus grande partie des habitants de la ville-province ignorent les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, suite aux fausses rumeurs et à des diverses légendes urbaines qui vont dans tous les sens à travers la ville.

Ce qui rend l'appréhension de cette pandémie sceptique par la population qui s'obstine d'observer toutes les mesures barrières salutaires. La sensibilisation à l'observance de ces gestes barrières, menée par les hommes de bonne volonté, déployés dans les médias et à travers les rues de la ville par les autorités tant sanitaires que politiques, mais aussi par les ASBL caritatives constitue un défi majeur.

A travers toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, les dispositifs de lavage des mains placés depuis la première vague par-ci par-là dans les communes, dans divers marchés publics comme devant les bureaux, magasins et autres lieux de haute fréquentation ne suscitent plus aucun intérêt. Le thermomètre infrarouge, disponible pour prélever la température, est un trompe l'œil. Les banderoles et autres affiches de prévention contre cette pandémie, pourtant déployées à grande pompe et très visibles, n'attirent quasiment personne. Les équipes de la police nationale interpellent en vain la population sur le port de masque.

Interpelées pour le lavage des mains, certaines personnes répondent : «Qu'avons- nous mangé pour qu'on se lave les mains ?». D'autres ajoutent : «Cette maladie n'est pas ici chez nous, c'est une maladie des blancs» et les plus critiques ne manquent pas d'insinuer : «cette affaire, c'est un business des autorités sanitaires pour se faire de l'argent».

Malgré les menaces et toutes les tentatives d'imposer le port de masque, à travers les artères parsemées de grosses flaques d'eau usée et de pluie, les foules circulent, mais rares sont ceux qui portent un masque. Les gens discutent à moins d'un mètre, se bousculent dans les marchés et sur les arrêts de bus les uns contre les autres dans l'indifférence totale de ce qui se passe à travers le monde.

Par ailleurs, les gens croient et rependant avec facilité les légendes du genre qu'en buvant plus d'alcool local, on se protège contre Covid-19. Cette tromperie a poussé certains jeunes à boire cet alcool à gorge ouverte pour se mettre, croient-ils, à l'abri de la pandémie. Cette légende comme tant d'autres distillées dans la population à travers la ville, désorientent l'opinion et rendent celle-ci de plus en plus incrédule à toute la lutte contre ce fléau mondial.

Les observateurs dans cette affaire notent que le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 n'a pas pris soin d'aligner une campagne médiatique de grande envergure pour contrer cette désinformation. Il a laissé l'opinion être intoxiquée par ces rumeurs et autres choses semblables pour intervenir tardivement par un tweet du ministère de la Santé publique ou du Secrétariat technique qui ne sera porté à la connaissance que d'une petite élite dans les salons huppés, laissant pour compte le reste de la masse populaire à la merci des bobards de la rue.

Devant ce danger imminent qui guette la population de la capitale à cause de la négligence et l'insouciance liées à certaines croyances ou légendes urbaines, rependues par certaines personnes mal intentionnées à travers la population de bouche à oreille ou par médias sociaux interposés, il est important de repenser le système de communication et de sensibilisation mixé à la coercition exemplaire pour amener plus d'un kinois à prendre conscience et à se soumettre à des mesures barrières. Ainsi, nous pouvons espérer sortir vainqueur de cette deuxième vague de la pandémie et éviter d'être encore reconfinés avec toutes les conséquences désastreuses qu'on a eu à déplorer plus de cinq mois durant.

Les festivités de fin d'année, le moment de forts engouements insoutenables étant à l'aube, le plutôt serait le mieux.