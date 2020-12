Afrique: Afrobasket u18 féminin / Mali-Sénégal (39-74). - Les aiglonnes matent les lioncelles

L'équipe nationale sur Sénégal U18 n'aura pas fait le poids à l'Afrobasket féminin qui se déroule en Egypte. Pour leur deuxième confrontation avec les Aiglonnes du Mali, les Lioncelles ont encore lourdement chuté (39-74).

Entrées dans la meilleure façon qui soit, les protégées d'Ousmane Diallo étaient pourtant bien parties pour effacer leur revers subi lors de leur premier matchs face à cette même équipe malienne et non moins championne en titre. Les Lioncelles s'emparent du premier quart temps (18-13).Mais un écart qui va vite fondre puisque les Aiglonnes vont vite renverser la vapeur et prendre une bonne longueur à la pause (29- 24).

Durant le troisième quart temps, la bande à Victorine Thiaw est submergée par les assauts répétés des Maliennes. Le Sénégal perd pied et accuse un retard de 17 points au terme du troisième et décisif quart temps (32-49). Le Sénégal ne se relèvera et s'écroulera en fin de la rencontre sur le score de (74-39).

Le Sénégal qui a subi sa troisième défaite d'affilée, tentera de sauver l'honneur ce mardi, lors de l'ultime sortie dans cet Afrobasket et qui l'opposera à l'Egypte.