Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Un groupe de Députés empêche la tenue d'une séance plénière

La salle du Congrès du palais du peuple a été violée, mieux désacralisée par un groupe de Députés nationaux. Hier, la situation était plus que tendue au sein du temple de la démocratie.

Quelques Députés nationaux signataires des pétitions contre le Bureau Mabunda ont empêché la tenue de la plénière censée débattre sur le rapport de la Commission Suivi et Evaluation quant à l'audition des directeurs généraux de la SNEL et de la REGIDESO. Ces Députés nationaux ont renversé l'estrade, cassé les sièges des membres du Bureau en vue d'éviter à tout prix la tenue de la séance plénière.

Selon eux, depuis le dépôt de leurs pétitions auprès du Secrétaire général de l'Assemblée nationale, le Bureau Mabunda n'a plus qualité pour convoquer une quelconque séance plénière. Toujours est-il qu'en dehors de l'hémicycle du palais du peuple, il y a eu une confrontation farouche entre les partisans du FCC et ceux du CACH. La police était intervenue pour disperser les manifestants. A travers un communiqué signé par son Rapporteur, Célestin Musao Kalombo, le Bureau pointe du doigt les membres de l'Udps et Alliés et il les qualifie comme auteurs de cette destruction. «Le Bureau de l'Assemblée nationale informe les Honorables Députés et l'opinion que suite aux incidents violents et à la destruction méchante des matériels et mobiliers de la salle de Congrès par des députés de l'Udps et alliés, ainsi que la présence des gardes du Corps armés non contrôlés par les services de l'Assemblée nationale... », fait savoir le Rapporteur Musao.

Cette situation intervient le jour suivant le discours du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui a annoncé la nomination prochaine d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Du côté du FCC, Néhémie Mwilanya et ses collègues déplorent ce qu'ils appellent la "dictature imprimée par Félix Tshisekedi". Réagissant par rapport au discours post consultations de Félix Tshisekedi, le FCC demande à son Autorité Morale, Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée, selon eux, par le Président de la République.