Congo-Kinshasa: Consultations - Félix Tshisekedi a noté la nécessité d'assurer un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire

Le dimanche 6 décembre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a livré les conclusions des Consultations qu'il avait initiées quelques semaines plus tôt avec plusieurs couches socio-professionnelles du pays, les forces vives de la Nation mais aussi un nombre considérable des représentations de la classe politique congolaise.

Parmi les préoccupations majeures lui rapportées par les consultés, le chef de l'Etat a noté la promotion de l'émergence d'un congolais nouveau, en investissant davantage dans le capital humain. Il a affirmé s'investir davantage dans le secteur de l'éducation, notamment grâce à l'Union sacrée qu'il entend mettre sur pied.

En effet, pour le président Tshisekedi, « La culture et l'éducation, sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation ».

Des recommandations retenues par le chef de l'Etat à l'issue des Consultations, figure principalement la nécessité d'assurer un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et la suppression de la prise en charge par les parents et en rendre régulièrement compte ; traquer et punir sévèrement tous les abus et actes de sabotage dans ce domaine.

Mais aussi le renforcement de la lutte contre la corruption dans les écoles, instituts supérieurs et universités ; Rendre efficace le cadre déontologique des enseignants ; améliorer la condition de l'enseignant ; promouvoir l'enseignement technique et professionnel par un dialogue renforcé et des actions concertées avec les acteurs du secteur privé et de la société civile ; et redynamiser le système de gestion des bourses d'études nationales et internationales.

Par ailleurs, le président de la République a retenu qu'il faille également réviser les programmes scolaires de l'enseignement national ; et promouvoir la culture, les arts et les sports comme vecteur de modélisation d'un homme congolais nouveau en investissant notamment dans les infrastructures et la réhabilitation de l'économie culturelle.

Après deux années de flottement dans la mise en application de la gratuité de l'enseignement, le chef de l'Etat entend visiblement décoller de bon pied pour le reste de son premier mandat à la tête du pays.