Congo-Kinshasa: MLC - Pourquoi Bemba restructure-t-il le Comité Exécutif ?

Le MLC vient de restructurer de fond en comble son Comité exécutif national par la décision de son Président n°008/MLC/PNM2020 qui nomme et permute en même temps les secrétaires nationaux et leurs adjoints.

Le Comité Exécutif National est un véritable gouvernement au sein du Parti qui attribue des tâches dévolues normalement aux Ministres nationaux à ses membres dans le but de les familiariser avec le traitement des dossiers qui surviennent lorsque le Parti accède aux affaires.

Ce réaménagement traduit sans doute le besoin de Jean-Pierre Bemba de placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Dans ce sens, un regard plus fouillé devrait avoir été accordé aux compétences d'un chacun par rapport au Secrétariat lui confié. Cette décision confie par exemple à Raphaël Kibuka le Secrétariat de la Communication et des Média. Daniel Mbau lui se voit confier la charge de questions juridiques et droites humains et Valentin Gerengbo lui verra les Transports et Urbanisme. La liste n'étant pas exhaustive, le souci du Chairman en effectuant cette restructuration est celui de redynamiser l'immersion des cadres de son Parti dans les dossiers qui s'apparenteraient à ceux traités dans le gouvernement de la République. Et comme le pays n'est pas à la veille d'une élection que le MLC se verrait gagnant, il devient évident que ce Parti se prépare à quelque chose qui s'y apparenterait.

L'opinion se souvient que la semaine passée, un communiqué des Forces armées concernant Jean-Pierre Bemba serait passé inaperçu, n'eut été ce réaménagement au sein du MLC. Le Chairman avait vu une garde plus conséquente et mieux armée lui être attribuée. Les Forces armées de la République Démocratique du Congo avait augmenté le nombre des gardes commises à sa sécurité et ainsi que les armes et munitions qu'ils devaient avoir qui étaient revu à la hausse.

Ces deux évènements traduisent un mouvement qui n'est pas du fortuit. Jean- Pierre Bemba en tant qu'ancien Vice-président de la République avait droit à une garde. Qu'on fourbisse de nouveau cette garde et qu'on lui donne plus de force de frappe traduit quelque part une volonté de mieux le protéger parce qu'il va occuper des fonctions officielles.

En ce moment, il n'y a qu'une seule position officielle qui serait pourvu dans les prochains jours dont le Président de la République a fait un large écho dans son discours du Dimanche 06 décembre 2020, c'est celle d'un informateur qui pourrait se muer en un Premier Ministre si sa Mission réussit. De là à faire un calcul de 5 X 5=25, il ne faut être particulièrement doué. Tout laisse croire que Jean-Pierre Bemba serait l'Informateur dont le Président a parlé dans son Discours. Il ne reste plus qu'à attendre la matérialisation de cette supputation ou son démenti. Cela ne saurait beaucoup tarder en tout cas.