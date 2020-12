Sénégal: Sédhiou/Lutte contre la pauvrete et la migration irréguliere à Baghere - La coopération italienne investit dans la bananeraie, le maire s'engage !

Une mission de la Coopération italienne du Projet PASEN/PAIS a procédé hier, lundi 7 décembre, à une visite des parcelles de la bananeraie de Baghère. C'est le fruit de leur partenariat avec l'institution municipale qui porte le projet. Le maire de la commune, Ababacar Sané, nonobstant son handicap visuel total, réaffirme son engagement à impulser le développement local durable pour lutter contre la pauvreté et la migration irrégulière. Il sollicite le soutien des pouvoirs publics pour y arriver

La bananeraie de Baghère, qui s'étend sur quatre (4) hectares, est mise en valeur par le maire de la municipalité du même nom, Ababacar Sané, avec le soutien financier de la Coopération italienne au travers du projet PASEN/PAIS pour un peu plus de trois (3) millions de F CFA. Pour le premier magistrat de la commune de Baghère, c'est dans le sillage de la lutte contre la pauvreté et la migration irrégulière, entre autres fléaux de la société. «Nous avons, en effet, créé cette plantation de bananes pour occuper les jeunes et lutter contre la pauvreté et la migration irrégulière. Nous restons convaincus que de nombreux jeunes se lancent dans la méditerranée alors qu'ils peuvent réussir sur place.

Garçons comme filles, tous peuvent trouver une occupation saine ici, avec l'accompagnement des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales», a-t-il déclaré hier, lundi, à l'occasion de la visite des parcelles par les partenaires italiens. Déjà, la parcelle emploie 11 personnes, avec un cahier de charges bien défini et extensible, selon toujours le maire Ababacar Sané. «Notre objectif est d'employer au moins 25 personnes dans ces plantations. Mais, pour le moment, nous en avons 11 ainsi répartis : 6 qui s'occupent de l'aménagement de la banane, 3 dans le marketing, 1 qui est chauffeur et 1 autre qui assure la coordination et qui facilite la recherche de partenaires potentiels».

LE DEFI DE LA PERENNISATION!

Pour la représentante de la Coopération italienne, cet élan de synergie doit être renforcé au bénéfice des communautés de base. Alessandra Piermatei l'a dit hier lundi à l'occasion d'une visite de ladite parcelle à Baghère. «Pendant la période de Covid-19, nous avons trouvé des moyens de résilience, en aidant les populations à résoudre leurs besoins notamment alimentaire. Ce n'est pas seulement au gouvernement italien encore moins au gouvernement du Sénégal d'œuvrer pour la réussite de ces projets, mais le défi c'est de travailler en synergie pour assurer la pérennisation des acquis», a notamment fait savoir la coordinatrice du projet.

Le coordonnateur régional du projet PASEN/PAIS à Sédhiou, Aimé Joseph Djiba, a rappelé toute la disponibilité et l'engagement de la partie italienne à accompagner les initiatives de développement, au côté du gouvernement du Sénégal. Malgré son handicap visuel, le maire de la commune de Baghère entend bien s'évertuer dans le développement durable et tend la main à d'autres partenaires avec plus de moyens pour donner corps à sa vision. «Présentement, il n'y a que le PASEN/PAIS qui nous accompagne. Nous sollicitons bien d'autres projets et programmes à réaliser nos ambitions de développement local».

Enfin et répondant à la question de la presse au sujet des crocs-en-jambe politiques sur fond d'appétit à la conquête de la mairie de Baghère, Ababacar Sané tacle ses adversaires et promet de les laminer à plate couture à l'occasion. Toutefois, il invite le président Macky Sall, qu'il dit être son ancien compagnon politique, à lui prêter une oreille attentive afin de réussir la mise en œuvre de ses projets et ambitions politiques, au service de l'Alliance pour la République, le parti du chef de l'Etat. Ce projet PASEN/PAIS accompagne plusieurs groupements dans l'extrême sud du pays, en réponse au besoin pressant de lutte contre la pauvreté jugée endémique dans la zone.