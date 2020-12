Sénégal: Saint-Louis/Promotion du badminton dans la région nord - 15 enseignants formés à l'UGB pour servir de relais

Le Comité National de Promotion du Badminton était hier, lundi 07 décembre, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis où il a démarré une formation des tuteurs de cette discipline. Elle concerne 15 enseignants qui seront les relais du Badminton dans la région, selon le Président de ce Comité en l'occurrence Antoine Diandy qui entend pratiquer cette discipline partout dans le pays. Cela s'inscrit dans le cadre du Shuttle Time, un programme lancé en 2012 par la Fédération Mondiale de Badminton (BWF).

Après une première formation qui s'est déroulée à Dakar, plus précisément au Stadium Marius Ndiaye du 30 novembre au 04 décembre dernier, c'était au tour cette fois-ci de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis d'abriter la seconde formation des tuteurs et des enseignants sur la discipline du Badminton. Celle-ci s'est fait avec l'appui de la Fédération Mondiale de Badminton (BWF), de concert avec la Confédération Africaine et l'Association Francophone. Cela s'est matérialisé à travers un programme dénommé Shuttle Time destiné aux écoles et aux universités. "Nous avons eu à former 15 tuteurs ou formateurs et 20 enseignants à Dakar la semaine dernière.

À Saint-Louis, nous avons la chance de former 15 autres personnes qui seront nos relais et les ambassadeurs du badminton. C'est un sport émergent et nous entendons pratiquer cette discipline partout au Sénégal allant de Dakar aux fins fonds des villages les plus lointains du pays", a soutenu Antoine Diandy, Président du Comité National de Promotion du Badminton au Sénégal.

Selon lui, le but est donner l'opportunité à chaque enfant sénégalais de pratiquer cette discipline. En effet, ce Comité National s'est exclusivement fixé, depuis sa mise en place, sur la formation. C'est ainsi qu'un entraîneur de niveau 1 fut formé, au-delà du Tournoi du Panda. Également des arbitres et des coaches ont été formés.

A signaler aussi que le badminton fait partie des 35 disciplines retenues pour les Jeux Olympiques. Quant aux leçons Shuttle Time, elles sont conçues pour donner aux enfants une image positive du Badminton grâce à de nombreuses occasions de s'amuser, de s'engager avec les autres et de connaitre le succès. Ce programme Shuttle Time est composé d'une série de ressources pédagogiques gratuites, qui comprennent un manuel de l'enseignant, 22 plans de cours et 92 clips vidéos pris en charge.

Les ressources Shuttle Time sont actuellement disponibles en 20 langues et permettent aux enseignants ayant une expérience limitée de pouvoir présenter aux élèves des compétences, des mouvements et des tactiques liés au badminton à travers une variété de jeux et d'activités amusants. Les cours Shuttle Time conviennent alors aux enfants âgés de 05 à 15 ans et ont été conçus pour que les élèves soient physiquement actifs pendant toute la durée d'un cours.