Sénégal: Moustapha Seck, ancien coach des Lions locaux sur la qualification de TTC et Jaraaf - «Pour faire partie des grands, il faut se préparer en conséquence»

En se hissant au second tour préliminaire des compétitions interclubs, les équipes le Teungeth Fc et du Jaraaf de Dakar ont réalisé une petite révolution. Les deux clubs ont réussi l'une des meilleures performances que les représentants du Sénégal peinent depuis l'accession de la ligue pro à réaliser. Ce qui constitue une belle performance selon Moustapha Seck. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale locale pense qu'en mettant l'accent sur une bonne préparation, Teungueth FC comme le Jaraaf ont les moyens de rivaliser avec les Grands en Afrique.

En réussissant en se hisser au second tour des préliminaires en compétitions inter club africaines, le Teungueth FC et le Jaraaf ont-ils réussi à conjurer le spectre des éliminations précoces des représentants sénégalais ? La qualification des deux représentants du Sénégal, respectivement face au Gambian Forces armed en Ligue africaine des champions et Kano Pillars du Nigeria en Coupe CAF est une belle performance au vue de la prestation, selon Moustapha Seck l'ancien entraineur de Teungueth FC et de la sélection locale du Sénégal.

« C'est une belle performance pour nos deux représentants Teungueth Fc pour la ligue Africaine, le Jaraaf pour la Coupe CAF. Cela fait un bon moment que l'on se faisait éliminer au premier tour. Cette performance est à saluer. C"est le moment de les féliciter, de les encourager pour mieux préparer la compétition », affirmerat-il. Selon lui, les éliminations répétitives des clubs sénégalais constituent un paradoxe au vu du standing que la sélection nationale a surla scène africaine. « C'est un paradoxe que notre équipe nationale A soit au-dessus de l'Afrique et que nos clubs peinent en Afrique. Donc, cela veut dire qu'il faudra une meilleure organisation au niveau des clubs si nous voulons avoir une bonne représentativité au niveau de l'Afrique », note-til.

Le technicien considère d'ailleurs qu'en prévision des prochaines sorties, on doit mieux affiner la préparation. «C'est vrai que le TFC et Jaraaf ont eu des difficultés dans la préparation. Mais ils ont commencé très tôt la préparation. Ce n'est pas une spécificité au Sénégal. Comme on a l'habitude de le dire, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Pour faire partie des Grands, il faut se préparer en conséquence et éliminer les grandes équipes. Si nous voulons faire de grandes choses, il faudra être très méticuleux. La mayonnaise commence à prendre. Je pense que Teungueth FC comme le Jaraaf pourraient rivaliser avec les Grands », indique-til.

Au prochain tour, les Rufisquois de Teungueth FC affronteront le Raja de Casablanca, demi-finaliste de cette Ligue des champions. Alors que le Jaraaf croisera sur sa route le club Ivoirien de San Pedro FC.