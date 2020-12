Congo-Kinshasa: Union sacrée - Jean-Pierre Bemba s'aligne derrière la vision de Félix Tshisekedi

C'est ce dimanche 6 décembre 2020 que le Chef de l'Etat a mis fin au suspense à travers son discours à la Nation Congolaise faisant ainsi la restitution des Consultations qu'il a initiées au Palais de la Nation durant trois semaines.

Comme l'on pouvait bien s'y attendre, le Président Félix Tshisekedi a mis fin à la coalition qui liait le Cap pour le Changement (CACH) au Front Commun pour le Congo (FCC). Il a, cependant, promis de mettre en place un nouveau Gouvernement dans le cadre de l'Union sacrée, pour conduire au plus vite son action durant le reste du quinquennat, suivant sa vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Et pour y parvenir, le Chef de l'Etat, ayant constaté que l'actuelle majorité parlementaire s'est effritée, a décidé de nommer un informateur qui sera chargé d'identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée Nationale.

Juste après cette annonce du Chef de l'Etat, des réactions ont commencé à tomber dans tous les sens. Le Mouvement de Libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du présidium de la plateforme Lamuka, n'a pas fait exception à la règle. Le même dimanche 6 décembre, quelques heures après cette adresse du Président de la République, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo a donné de façon précise et concise la position de son parti face à ces nouvelles décisions du Chef de l'Etat, quoique suicidaires pour certains.

Dans un communiqué de presse, il a noté, après avoir suivi avec attention l'adresse du Président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles dont la détermination et la fermeté sont appréciées à leur juste valeur, ce qui suit : "Le MLC souscrit à la cohésion nationale prônée par le chef de l'Etat".

Il y a lieu de rappeler que Jean-Pierre Bemba fait partie des rares personnalités de la plateforme électorale de l'Opposition Lamuka, à avoir pris part aux consultations organisées par le Président Félix Tshisekedi dans le but de donner une énergie nouvelle à la République après plusieurs années d'asphyxie dans la gestion de la res publica.

Prélude d'un Congo nouveau

«Le Mouvement de Libération du Congo partage les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que déclinées par le Président de la République, partant de la paix et la sécurité en passant par le renforcement de la démocratie et l'Etat de droit ; la crédibilisation du processus électoral ; l'indépendance et la bonne administration de la justice ; l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires ; la planification du développement et construction de nos infrastructures ; l'emploi des jeunes ; la promotion de l'émergence d'un congolais nouveau jusqu'à la promotion des droits de la femme », rapporte cette note communicative.

L'ancien Vice-président de la République démocratique du Congo lors du gouvernement 1+4 et président national du MLC, saluant la fermeté de Félix Tshisekedi, indique que son parti considère ces préoccupations essentielles comme faisant partie des réformes indispensables et urgentes, prélude d'un Congo Nouveau.

Enfin, le MLC pense que toutes ces inquiétudes obstruent le développement de la République démocratique du Congo.

