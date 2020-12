Sénégal: Train express régional (Ter) - La livraison suspendue à la fin de la construction des passerelles de Thiaroye et Keur Mbaye Fall

Le Train express régional (Ter) entamera ses rotations commerciales dans le second semestre de l'année 2021. L'annonce est du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, qui était hier, lundi 7 décembre, à l'Assemblée nationale pour le vote de budget de son ministère. Le démarrage du TER est suspendu à la fin des passerelles qui seront réalisées à Thiaroye et Keur Mbaye Fall.

Une nouvelle date a encore été donnée pour la livraison du Train express régional (TER). Lors des travaux de commission dont le rapport a été débattu hier, lundi 7 décembre 2020, à l'Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a indiqué que le TER est réalisé à hauteur de 95%. Il comporte, dit-il, 8 lots dont la partie relative à la fondation et pose de rails reliant Dakar à Diamniadio est entièrement exécutée et en phase de réception ; le second lot afférant aux travaux et installations des systèmes électriques ferroviaires est actuellement réalisé à 85%.

Pour Mansour Faye, la seule difficulté notée sur ce lot 2 est la réalisation des deux ouvrages de franchissement (passerelles) à Thiaroye et Keur Mbaye Fall et qui seront livrés avant la fin de 2021. Prenant la parole pour répondre aux questions des députés, Mansour Faye est revenu sur cette date de livraison, en réaffirmant qu'elle est prévue dans le second semestre de 2021, après les essais dynamiques qui vont démarrer à partir du mois de janvier. Selon toujours Mansour Faye, la deuxième partie du TER va démarrer bientôt, car le financement est mobilisé et il tourne autour de 207 à 210 milliards de F CFA. Le député Serigne Cheikh Mbacké avait déploré les lenteurs notées dans la livraison du TER, en déplorant le fait que l'ouvrage ne puisse être réceptionné à temps, alors que plus 700 milliards ont été dépensés.

CHERTE DU PEAGE, LES USAGERS INVITES AU STOÏCISME

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a dit que les usagers doivent supporter le tarif du péage car des efforts ont été consentis pour le financement de l'autoroute à péage et la somme doit être recouverte. Toutefois, il trouve que l'Etat a fait des efforts pour renégocier le contrat. Ce qui a permis son entrée dans le capital de l'entreprise exploitant l'infrastructure, à hauteur de 25% ; soit un gain de 800 millions de F CFA par an. Mansour Faye a aussi annoncé le démarrage prochain de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, pour un coût de 509,6 milliards de F CFA dont 443,2 milliards viendront du partenaire chinois et 66,4 milliards de l'Etat du Sénégal. S'agissant de la mobilité urbaine, le ministre en charge des Transports terrestres a indiqué qu'à Dakar circulaient 1857 minibus. Un nombre auquel est venu s'ajouter 88 nouvelles acquisitions en 2020. Le programme des minibus a été étendu dans les régions, avec le déploiement de 600 véhicules en 2014.