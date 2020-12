Algérie: Vents forts - La Protection civile appelle à respecter les consignes de prévention de base

Alger — La Protection civile appelle les citoyens à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents domestiques et accidents de circulation liés aux conditions climatiques défavorables notamment des vents forts qui souffleront parfois en rafales sur 17 wilayas de l'Ouest et du Sud du pays jusqu'au mardi à 21h00.

La PC recommande, dans un communiqué, de ranger et fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles d'être endommagés, de prévoir des moyens d'éclairage de secours qui n'ont pas besoin d'électricité (par exemple, des lampes torches avec des piles de rechange), de protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes, rideaux et remontez vos stores, et de s'éloigner des fenêtres.

Elle recommande également de mettre à l'abri les véhicules, les animaux et les différents matériels, de ne pas s'approcher du bord de la mer, de lac ou de fleuve (pas de sorties en mer, ni en rivière), de mettre les grues en girouettes pour les professionnels du bâtiment, de limiter la vitesse et de prévenir un proche d'un éventuel départ, de sa destination ou d'une arrivée, et d'appeler le numéro d'urgence de la protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en précisant l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.