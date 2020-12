Sénégal: Livre «Le fagot de ma mémoire» - Souleymane Bachir Diagne dévoile un pan de son intimité intellectuelle

Souleymane Bachir Diagne est un intellectuel de haute trempe. Sa renommée est planétaire. Professeur aujourd'hui dans la prestigieuse université de Columbia à New York (Etats-Unis), il a auparavant enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à celle de Chicago. Ce citoyen du monde élevé dans la tradition d'un islam soufi est devenu philosophe ouvert, pointu dans l'analyse et objectif dans les déductions. Dans son dernier ouvrage à paraître dénommé «Le fagot de ma mémoire», l'auteur nous propulse au cœur des différentes villes qui l'ont accueilli tout au long de sa trajectoire et donc forcément façonné.

Saint-Louis-du-Sénégal, la ville qui l'a vu naître, Ziguinchor où il a commencé ses études chez les sœurs catholiques et à l'école coranique, New York où il habite présentement, en passant, bien sûr, par Dakar et Paris, Souleymane Bachir Diagne nous confie dans «Le fagot de ma mémoire» ce que chaque ville représente à ses yeux tout au long des neuf chapitres de l'ouvrage.

Il revient sans ambages sur ses rencontres avec Louis Althusser et Jacques Derrida qui furent ses maîtres à la rue d'Ulm (Paris), le philosophe Jean-Toussaint Desanti dont les chats l'adoptèrent, Léopold Sédar Senghor, Paulin Hountondji, Ngugi Wa Thiong'o et d'autres qui ont eu pour sa réflexion une grande importance.

Ce spécialiste de la philosophie dans le monde islamique, l'histoire de la logique algébrique ou encore les philosophies africaines montre comment à travers ces différentes rencontres, il est parvenu à se construire, sa propre vision du monde, basée sur le donner et le recevoir.