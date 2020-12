Congo-Brazzaville: Grand-Kasaï - HCR finalise l'aide en espèce aux déplacés et familles d'accueil

L'assistance a non seulement rendu les bénéficiaires moins susceptibles d'avoir recours à des stratégies risquées, comme la prostitution ou le travail des enfants, mais aussi a fait profiter à l'économie locale.

Au total, quarante-trois mille personnes retournées et membres des familles d'accueil vivant dans les territoires de Demba dans la province du Kasaï central et de Mweka dans la province du Kasaï ont bénéficié de cette assistance financière qui leur a permis de répondre à certains besoins. L'une des bénéficiaires, Aziza, une mère déplacée de 35 ans remercie le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour cette assistance qui va l'aider à subvenir à ces besoins. « Avec cet argent, je vais pouvoir acheter des habits à mes enfants et moi, car je n'ai rien pu ramener lors de ma fuite. Je vais également acheter des feuilles de palmier pour construire ma toiture car mon abri n'a pas encore de toit », a-t-elle expliqué.

A en croire le HCR, à la suite de la violence occasionnée par un conflit intercommunautaire dans la localité de Bakwakenge, au Kasaï central en août 2020, plus de trente-deux mille personnes ont dû fuir abandonnant derrière elles tous leurs biens. En vue d'organiser une assistance humanitaire au profit de ces déplacés, le HCR a déployé immédiatement des équipes sur le terrain afin d'enregistrer et répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées, des retournés, ainsi que des membres des communautés d'accueil.

Le HCR a par la suite distribué des articles comprenant des bâches en plastique, des couvertures, du savon et des kits d'ustensiles de cuisine à plus de dix mille personnes. « La plupart des déplacés ont fui pour sauver leur vie, laissant derrière eux leurs maisons et leurs biens. Il était important de réagir rapidement en leur venant en aide et aussi aux communautés d'accueil qui malgré leur capacité souvent limitée et l'extrême pauvreté ont accueilli les personnes déplacées internes les bras ouverts », a déclaré Ali Mahamat, chef de la sous-délégation du HCR à Kananga, au Kasaï central.

Le HCR a continué ses interventions en espèces afin que les déplacées, les retournés et les membres des communautés d'accueil puissent répondre à leurs besoins. Cette assistance les rend moins susceptibles d'avoir recours à des stratégies risquées, comme la prostitution ou le travail des enfants et profite aussi à l'économie locale comme le témoigne une des bénéficiaires. Des mouvements de retour progressifs vers leurs zones d'origine sont observés grâce à l'amélioration du contexte sécuritaire et de l'appel des autorités locales à la paix.

Cependant, une fois de retour chez eux, les retournés sont confrontés à plusieurs obstacles, comme l'occupation de leur propriété lors de leur exil ou le manque d'infrastructures d'éducation et de santé.