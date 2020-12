Congo-Brazzaville: Distinction - Cent professionnels de santé reçoivent des trophées

Cinquante sages-femmes et cinquante infirmiers ont été honorés à l'occasion de la journée internationale leur dédiée. C'était en présence notamment du ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo au cours d'une journée de reconnaissance du travail de ces professionnels de santé organisée par Premature babies and mothers health (PBMH) avec l'appui de l'UNFPA et l'Unicef.

Le ministre de la Santé qui a procédé à la remise des trophées à ces hommes et femmes dévoués à sauver des vies a déclaré: « Le président de la République et le gouvernement sont convaincus que les sages-femmes et les infirmiers peuvent créer un système de santé qui tienne compte des déterminants sociaux, économiques, culturels et politiques ». Il a, en sus, invité toutes les parties prenantes à investir dans la formation et la profession des sages-femmes et des infirmiers.

Pour sa part, la directrice de PBMH, Amoura L. Zynga, a plaidé pour le renforcement du leardership des sages-femmes et des infirmiers car, a-t-elle insisté, ils sont des témoins silencieux de la vie et héroïnes de la santé sexuelle et reproductive. « Je suis convaincue qu'investir dans la sage-femme reste une condition sine qua non. Battons-nous pour la mise en place de l'ordre national des sages-femmes afin que le Congo puisse les reconnaiîre à leur juste valeur », a-t-elle recommandé tout en ajoutant que trois femmes meurent chaque heure en RDC pendant l'accouchement. « C'est inacceptable. Il faut que les sages-femmes et les infirmiers occupent la place qu'il leur faut dans la société », a-t-elle ajouté.

Le représentant adjoint de l'UNFPA, Victor Rakoto, a souligné le rôle essentiel que jouent les sages-femmes et les infirmiers dans la prestation des services de santé en général et en particulier dans la santé de reproduction maternelle, néonatale, de l'enfant et de l'adolescent sans oublier les services de la planification familiale et la lutte contre les violences basées sur le genre.