Maroc: 5G - Trois questions au directeur marketing stratégique chez Huawei Maroc, Chakib Achour

Rabat — Au-delà d'une simple amélioration du réseau mobile, la 5G apparaît comme un prérequis d'un grand nombre d'autres technologies, notamment liées à l'industrie du futur, qui nécessite des échanges de données à la fois rapides et en gros volume. Afin de comprendre cette technologie qui s'apprête à changer les vies de tout un chacun, la MAP a rapproché le directeur marketing stratégique chez Huawei Maroc, Chakib Achour.

1. Qu'est ce que la 5G ? Quelles sont ses points forts et ses particularités ?

La 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, qui succède à la quatrième génération, appelée 4G. Il s'agit d'une nouvelle technologie que certains appellent une technologie de rupture.

A mon sens, il s'agit d'une évolution de la technologie vers l'innovation, parce que si aujourd'hui les réseaux dont on dispose sont là pour connecter les citoyens, la 5G se veut une technologie d'innovation pour connecter les sociétés.

En fait, l'apport de la 5G, c'est surtout les applications d'usage basées sur cette technologie qu'on peut mettre en place au profit des citoyens. A l'ère de la pandémie de Covid-19, nous avons effectué un saut technologique énorme en matière d'applications de la télémédecine par exemple.

La 5G apporte également des réponses concrètes par rapport à la sécheresse avec une gestion intelligente de consommation de l'eau appelée "Smart Irrigation".

Elle se caractérise aussi par un haut débit, un temps de latence très petit de l'ordre de moins de 1 milliseconde qui permet de piloter des opérations à distance, quasiment en temps réel, et par la connectivité de masse c'est-à-dire la capacité de la technologie 5G de gérer un million d'objets connectés dans un espace d'un kilomètre carré.

Donc, l'objectif de la 5G serait donc de permettre une meilleure gestion des réseaux électriques intelligents ou "smart grids", de favoriser l'émergence et le développement de la smart agriculture, ou l'industrie du futur c'est-à-dire l'évolution de l'industrie robotique automatisée vers l'industrie 4.0.

La technologie 5G diffère des autres générations de standards en matière de téléphonie mobile dans la mesure où elle s'apprête à travailler dans une combinaison extraordinaire, alliant l'Internet des objets, le cloud et l'intelligence artificielle, qui permet la mise en place d'applications d'usage pour différents secteurs d'activité comme la santé, l'éducation et l'agriculture, entre autres.

2. L'élan et l'enthousiasme suscités par la 5G laissent croire que le déploiement de ce réseau dans le monde ne va pas tarder à être généralisé. Où en est-on au Maroc ?

D'une manière générale, la 5G constitue un réseau qui va se déployer dans le temps d'une manière progressive et non d'un seul coup au niveau du territoire marocain et à l'échelle mondiale également. Donc la première chose, que ce soit au Maroc ou ailleurs, on va continuer à développer un réseau 4G performant comme socle de base en plus de la fibre optique.

Entre 2020 et 2025, la 4G va continuer à se développer de telle manière d'avoir une couverture 4G à l'échelle nationale et 5G va se mettre au dessus pour couvrir certaines zones afin de répondre aux applications d'usage.

Les opérateurs télécoms se préparent par phases, ils doivent en premier lieu disposer d'un réseau 4G performant. Ainsi, pour passer à la 5G , le cœur de réseau doit se transformer en introduisant des technologies basées sur le Cloud computing, appelées également des systèmes de virtualisation au sein du cœur de réseau pour qu'il soit capable de gérer les cas d'usage.

Pour répondre à des besoins et des usages d'une nature nouvelle, la 5G nécessite de recourir à de nouvelles fréquences, en particulier dans les bandes hautes, pour accroître la capacité et les débits des réseaux mobiles. A cet effet, le régulateur travaille pour libérer les spectres de fréquences et œuvre sur leur réaménagement.

A vrai dire, la technologie 5G est là pour améliorer les paramètres de la 4G, s'appuyant sur un cœur de réseau révolutionné. Elle cohabitera avec les générations précédentes de téléphonie mobile, en particulier la 4G et utilisera dans un premier temps des bandes de fréquences déjà exploitées par celles-ci.

3. Quel est l'impact sociétal et les risques de la 5G sur la santé des citoyens ?

Aucune étude ni recherche n'établit un risque de la 5G pour la santé, puisque cette technologie se base sur des fréquences déjà utilisées et les caractéristiques de signaux de la 5G sont gérées par les organisations internationales qui présentent des paramètres admis par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

A mon avis, la 5G a la particularité d'être au service du citoyen. Dans le domaine de l'agritech, par exemple, elle apporte des solutions à chacune des tâches effectuées par l'agriculteur sur son exploitation. Cette nouvelle technologie peut, en outre, être utilisée dans le commandement à distance des engins dans les chantiers. Les voitures autonomes, elles aussi, utiliseront la 5G pour transmettre les informations qu'elles récoltent grâce à leurs capteurs en temps réel, grâce au faible temps de latence et à la vitesse de la connexion.

Avec ses avancées prometteuses, la 5G permet aussi des progrès significatifs en matière de télémédecine et facilite ainsi l'accès aux soins au plus grand nombre de patients dans plusieurs régions du pays. Elle se montre capable de révolutionner plus que jamais le domaine de la santé, grâce à sa connexion plus rapide, plus stable et plus sécurisée en offrant une interaction en temps réel au sein du milieu médical et aussi avec le patient.

La 5G pourra également avoir les mêmes effets sur les smart cities en aidant les personnes à se déplacer facilement dans les zones urbaines et en exploitant des données pour améliorer la gestion opérationnelle de la ville, entre autres.