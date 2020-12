Afrique: Exigeant le paiement de 38 mois d'arriérés de salaire - Les agents de Panapress entament une grève illimitée

Les employés de l'Agence panafricaine d'information (Panapress) ont entamé ce lundi 7 Décembre 2020 une grève illimitée, très largement adoptée par vote, pour obtenir le paiement d'un salaire régulier et le règlement de nos 38 mois d'arriérés de salaire contractés au cours des sept dernières années. Selon ces travailleurs, en septembre 2018, le Conseil d'administration de l'agence avait pris la décision, entre autres, de nous payer nos arriérés dans les six à douze mois qui allaient suivre.

«Depuis le début de cette année, nous n'avons reçu que deux salaires (en fin janvier et avril) et des demi-salaires fin mai, juin, juillet et août. Nous sommes actuellement à trois mois sans salaire.

Le 5 octobre dernier la Direction générale avait convoqué les représentants du personnel pour les informer d'un possible «retard» de salaire et de la décision du Conseil d'administration de mettre en place un fonds d'urgence pour assurer la régularité des salaires en attendant de faire libérer les fonds nécessaires à l'apurement des arriérés et à la relance de l'agence, mais elle s'était est refusée à se prononcer sur une échéance de paiement ni des salaires ni des arriérés », précisent-ils dans un communiqué de presse.

Dans leurs démarches, ils soulignent avoir rencontré, il y a quelques jours, des députés et un conseiller du président de la République du Sénégal. Ces derniers poursuivent-ils, ont été informés sur les difficultés financières rencontrées depuis 2003 et le manque de perspectives dans nos carrières surtout en termes d'avancement et d'augmentations de salaires.

L'Agence panafricaine d'information, dont le siège est à Dakar, était un vieux projet de l'Organisation de l'Unité africaine (Oua) qui a officiellement vu le jour le 25 mai 1983. Elle a pour missions essentielles de servir de source d'information à la presse africaine et de fournir au monde entier des informations fiables, crédibles et positives sur l'Afrique collectée, écrite et diffusée par des Africains.