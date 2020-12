Cameroun: Changements climatiques - Alerte dans plusieurs secteurs

Baisse de la production agricole et diminution des ressources en eau parmi les impacts de la saison sèche selon l'Observatoire national qui a publié son bulletin pour la décade du 1er au 10 décembre prochain.

En ce début de saison sèche, les spécialistes des questions environnementales sont en alerte. Une saison qui s'annonce sévère, avec des conséquences sur le climat, mais aussi des répercussions directes sur plusieurs secteurs socio-économiques tels que la santé, l'agriculture, l'élevage et l'énergie.

Ces informations sont contenues dans le bulletin d'alertes climatiques décadaires numéro 64, du 1er au 10 décembre prochain produit par l'Observatoire national des changements climatiques. Dans le secteur de l'agriculture, des cas de destruction des plantations par les feux de brousse dans les régions du Nord, Adamaoua, partie Nord des régions du Centre et de l'Est sont prévisibles. De plus, l'on parle d'une raréfaction de la ressource en eau utile à l'irrigation des cultures maraichères, dans la zone soudano-sahélienne, les Hauts-plateaux et la zone des hautes savanes guinéennes, suite à l'installation effective de la saison sèche.

L'on risque aussi d'enregistrer une insécurité alimentaire, suite aux perturbations climatiques et aux inondations qui ont dégradé la qualité du couvert végétal sur tout le territoire national pendant la saison des pluies et à la rudesse annoncée de la sécheresse qui induira une baisse de la production agricole. Dans le domaine de l'élevage, l'on note un risque élevé d'épizooties à cause de la persistance du froid nocturne durant cette période. Des cas de dégradation des pâturages marqués par la rareté des pluies dans les régions du Nord, de l'Adamaoua et du Nord-Ouest ne sont pas en reste.

Concernant l'eau et l'énergie, une possible diminution des hauteurs d'eau dans les barrages et les retenues est prévisible, suite à la forte diminution des précipitations et à l'augmentation de l'évapotranspiration dans les zones septentrionales, du Sud et de l'Est.