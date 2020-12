Maroc: Records absolus du réchauffement climatique

L'année 2020 n'aura pas été que celle du coronavirus

S i vous avez senti que l'été dernier a été très chaud, vous n'avez pas tort puisque l'année 2020 est en passe de devenir l'une des trois années les plus chaudes jamais constatées. La décennie 2011-2020 sera aussi la plus chaude jamais observée et les six années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes, a révélé un rapport provisoire de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) sur l'état du climat mondial en 2020. Selon ce document, de janvier à octobre 2020, la température moyenne mondiale a été supérieure d'environ 1,2 °C à celle de la période de référence 1850-1900, utilisée comme approximation des niveaux préindustriels. L'évaluation de l'OMM place actuellement 2020 au deuxième rang des années les plus chaudes enregistrées à ce jour, après 2016 et devant 2019.

La différence entre les trois années les plus chaudes est cependant faible et le classement établi par l'OMM pourrait changer une fois que des données seront disponibles pour l'année entière. La chaleur la plus remarquable a été observée en Asie du Nord, en particulier dans l'Arctique sibérien, où les températures ont été supérieures de plus de 5 °C à la moyenne. C'est fin juin que la chaleur sibérienne a été la plus forte.On a ainsi relevé 38,0 °C à Verkhoyansk le 20 de ce mois ci, ce qui est provisoirement la température la plus élevée constatée au nord du cercle arctique. La saison des incendies correspondante a été la plus active de ces 18 dernières années, selon les estimations des émissions de CO2 résultant des incendies.

A noter également que l'année 2020 a enregistré un nouveau record au niveau du réchauffement océanique et plus de 80% des océans ont subi une vague de chaleur lors de cette année.Cette situation a de graves répercussions sur les écosystèmes marins, qui souffrent déjà de l'acidification des eaux due à l'absorption du dioxyde de carbone (CO2). Selon, Petteri Taalas, secrétaire général de l'OMM, la température moyenne mondiale en 2020 devrait être supérieure d'environ 1,2 °C à sa valeur préindustrielle (période 1850-1900). Et il est fort probable qu'elle dépasse temporairement 1,5 °C d'ici 2024.

«Les années de chaleur record ont généralement coïncidé avec un fort épisode El Niño (un phénomène climatique dont l'origine est assez mal connue. Contrairement à La Niña, il se traduit par une hausse de la température à la surface de l'eau (10 mètres environ) de l'est de l'océan Pacifique, autour de l'équateur). La Niña a tendance à refroidir les températures mondiales,mais l'anomalie apparue cette année n'a pas suffi à freiner le réchauffement. Malgré cette anomalie, on enregistre déjà cette année une chaleur quasi record, comparable au précédent record de 2016», a déclaré M. Taalas. Et d'expliquer : « 2020 a malheureusement été une autre année extraordinaire pour notre climat. Nous avons relevé de nouvelles températures extrêmes sur terre, sur mer et surtout dans l'Arctique. Les feux de forêt ont ravagé de vastes zones en Australie, en Sibérie, sur la côte ouest des Etats‑Unis et en Amérique du Sud.

Leurs panaches de fumée se sont dispersés tout autour du globe. Nous avons enregistré un nombre record d'ouragans dansl'Atlantique, y compris, en novembre, des ouragans successifs de catégorie 4 d'une violence sans précédent en Amérique centrale. Les inondations dans certaines régions d'Afrique et d'Asie du Sud-Est ont entraîné des déplacements massifs de population et ont compromis la sécurité alimentaire de millions de personnes».

L'année 2020 a été également marquée par la hausse du nombre de cyclones tropicaux dans le monde qui a été supérieur à la moyenne. Au 17 novembre, 96 cyclones ont été enregistrés pour la saison 2020 de l'hémisphère Nord et la saison 2019/20 de l'hémisphère Sud. L'Atlantique Nord a connu une saison exceptionnellement active, avec 30 cyclones tropicaux au 17 novembre, soit plus du double de la moyenne à long terme (1981-2010). La saison complète a battu le record établi en 2005. Au moment où la saison se termine normalement, deux ouragans de catégorie 4 ont touché terre en Amérique centrale en moins de deux semaines en novembre, provoquant des inondations dévastatrices et faisant de nombreuses victimes.

Le cyclone Amphan, qui a touché terre le 20 mai près de la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, a été le cyclone tropical le plus coûteux jamais enregistré dans le nord de l'océan Indien. L'Inde a ainsi fait état de pertes économiques avoisinant les 14milliards de dollars. Les évacuations à grande échelle des zones côtières en Inde et au Bangladesh ont permis de réduire le nombre de victimes par rapport aux cyclones précédents qu'a connus la région.

En relation avec le déplacement des populations touchées par la progression du réchauffement climatique, le rapport de l'OMM a indiqué qu'environ 10 millions de déplacements, en grande partie dus à des risques et des catastrophes hydro météorologiques, ont été enregistrés au cours du premier semestre de 2020, principalement en Asie du Sud et du Sud-Est et dans la corne de l'Afrique.En 2020, la pandémie deCovid-19 a ajouté une dimension supplémentaire aux préoccupations relatives à la mobilité humaine. Elle a également représenté un risque de plus lors des opérations d'évacuation, de rétablissement et de secours en lien avec des phénomènes à fort impact.

Aux Philippines, par exemple, bien que plus de 180.000 personnes aient été évacuées de manière préventive avant le passage du cyclone tropical Vongfong (Ambo) à la mi-mai, il n'a pas été possible de déplacer les résidents en grand nombre ni de remplir les centres d'évacuation au-delà de la moitié de leur capacité à cause des mesures de distanciation sociale.

La population mondiale a dû également faire face à un autre problème, à savoirl a sous-alimentation. Selon les dernières données de la FAO, en 2019, près de 690 millions de personnes, soit 9 % de la population mondiale, ont été sous‑alimentées et environ 750 millions ont connu de graves problèmes d'insécurité alimentaire. Le nombre d'individus classés comme étant en situation de crise, d'urgence et de famine a augmenté pour atteindre près de 135 millions dans 55 pays.

Selon toujours la FAO et le PAM, plus de 50 millions de personnes ont été touchées à deux reprises en 2020, par des catastrophes liées au climat (inondations,sécheresses et tempêtes) et par la pandémie de Covid-19. Les pays d'Amérique centrale souffrent du triple impact des ouragans Eta et Iota, de la Covid-19 et de crises humanitaires préexistantes. Le gouvernement du Honduras a estimé que 53.000 hectares de terres agricoles, principalement dédiées au riz, aux haricots et à la canne à sucre, avaient été emportés.