Algérie: Cités AADL - A l'écoute des préoccupations des citoyens dans la capitale et à Boumerdes

Alger — Les directeurs des projets de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) dans la capitale et à Boumerdes ont effectué des visites à travers certaines cités pour écouter les préoccupations des citoyens et trouver des solutions aux problèmes soulevés quant à l'aménagement des logements, a indiqué l'AADL.

Sur instruction du directeur général de l'AADL, le directeur des projets de Baba Hassen et Douera (Alger) est allé, mardi, à la rencontre de représentants de la cité 2.400 logements (commune de Baba Hassen) pour écouter leurs préoccupations, a précisé l'AADL sur sa page Facebook.

Lors de la rencontre, à laquelle ont assisté des techniciens de l'AADL, des représentants du maître d'œuvre et un représentant de la direction de la gestion immobilière, les représentants de la cité ont fait part de quelques réserves.

Aussi, le directeur des projets AADL de Baba Hassen et Douera a-t-il enjoint à l'entreprise de réalisation de remédier à la situation dans les meilleurs délais.

Qualifiant la rencontre de "fructueuse", les représentants de la cité 2.400 logements de Baba Hassan ont salué le "rôle du directeur général de l'AADL dans l'accélération de la cadence des travaux et la prise en charge de leurs préoccupations".

A Boumerdes, le directeur des projets de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement dans la wilaya a rencontré, lundi, des représentants de la cité 3.000 logements AADL à Khemis El-Khechna.

Cette rencontre qui a été suivie d'une visite sur site, a permis d'aborder "les préoccupations soulevées par les représentants des habitants, à savoir l'absence de compteurs de gaz, des problèmes d'alimentation en eau potable dans certains immeubles, ainsi que les conséquences de l'érosion du sol due aux précipitations".

Au terme de cette rencontre, un PV a été dressé obligeant l'entreprise de réalisation à "livrer le réservoir d'eau potable dans un délai ne dépassant pas une semaine", précise la même source.

Pour sa part, l'AADL s'est engagée à coordonner avec la Société de distribution d'électricité et de gaz (SONELGAZ), à l'effet de prendre en charge les préoccupations des résidents de la cité.

Pour rappel, le Directeur général du logement au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud, avait présidé dimanche passé, une réunion de coordination consacrée à l'état d'avancement des travaux d'aménagement extérieurs de 10 000 logements AADL dans la capitale, dont 3000 logements implantés au site de Baba Hassen et 7000 unités implantées au site de Douéra.

La rencontre a porté sur les modes et moyens à même de relancer les travaux d'aménagement extérieurs dans les sites de Baba Hassen et de Doura, à travers l'accélération du rythme des travaux de raccordement aux voiries (VRD) et leur finalisation dans les délais convenus, en vue de livrer les logements dans les meilleurs délais.

Au terme de cette rencontre, toutes les parties avaient été appelées à honorer leurs engagements et à dépasser tous les obstacles rencontrés sur le terrain.