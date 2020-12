Algérie: Illizi/Semaine nationale du volontariat - Lancement de plusieurs actions de volontariat et de solidarité

Illizi — Des campagnes d'envergure de nettoiement et de boisement des espaces publics et du milieu urbain ont été lancées mardi par les associations sportives de la wilaya d'Illizi, a-t-on appris des organisateurs.

Entrant dans le cadre de la semaine nationale du volontariat des jeunes, initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ces campagnes de volontariat et de solidarité, impliquant également les acteurs de la société civile, ciblent les différentes communes de la wilaya et les zones d'ombre.

L'initiative porte aussi sur des actions humanitaires et de solidarité, dont l'organisation, en coordination avec plusieurs secteurs (Forêts, Jeunesse et sports, Solidarité, Santé et Protection civile), des campagnes de don de sang, ainsi que la collecte d'aides en nature au profit des familles nécessiteuses de la wilaya, a indiqué le chargé des établissements de jeunes, Tayeb Boutoudja.

Placé cette année sous le signe "Volontariat-Jeunesse", le programme de cette semaine prévoit également l'animation, en cette période de froid, de campagnes de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz naturel et les mesures préventives contre la propagation du Coronavirus.

Ces actions s'assignent comme objectifs la consolidation des valeurs d'entraide sociale et l'ancrage de la culture de l'action bénévole pour la consécration des notions de citoyenneté.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de lancer, au titre de la célébration de la journée internationale du volontariat (5 décembre) une panoplie d'activités et d'actions de bénévolat dans divers domaines (social, environnemental et sanitaire).