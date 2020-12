Congo-Kinshasa: Le pays présent à la 2è édition du PFBC à Kinshasa

Ce 08 décembre 2020 s'est ouverte à Kinshasa (RDC) la "Deuxième édition de la Journée Spéciale du Collège Société Civile du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)" à Pullman Kinshasa Grand hôtel.

Le Coordonnateur national de la plateforme PACJA Gabon (coalition continentale des organisations de la société civile dont le but est de mobiliser et renforcer la société) et par ailleurs coordonnateur du Roscevac Officiel Fabrice Ntchango et la Coordonnatrice adjointe PACJA Gabon Tamarah Moutotekema Boussamba ont pris part à ses travaux.

« J'ai eu l'honneur de participer non seulement à l'ouverture officielle de la journée de la société civile du PFBC, mais j'ai également présenté l'évaluation de l'engagement des acteurs non-étatiques dans la mise en œuvre du réseau international post-Paris » a-révélé Fabrice Augan Ntchango, coordonnateur national de PACJA.

Il s'agit d'analyser les actions de la société civile dans l'implication de la préservation des forêts du Bassin du Congo, deuxième poumon vert au monde après l'Amazonie. De plus, cette rencontre permettra à la société civile du Bassin du Congo de mieux travailler en synergie et de mettre en place un document stratégique pour développer leurs actions en faveur des forêts pour une meilleure gestion et un aménagement durable.

Cette rencontre se tient en date de la Journée mondiale du Climat, où la forêt constitue un régulateur important du climat. Par ailleurs, la forêt capte les gaz à effet de serre afin d'atténuer les effets néfastes du changement climatique sur la planète.