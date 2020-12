Angola: L'Aviation civile a " les ailes cassées"

Luanda — Avec l'émergence de Covid-19, l'année 2020 a apporté d'énormes défis à tous les secteurs de la société, en particulier à l'aviation civile, qui subit un impact significatif avec les restrictions de voyage et la baisse de la demande des voyageurs.

En raison de la pandémie, les compagnies aériennes, en tant qu'élément fondamental de ce segment économique, ont suspendu (certaines paralysées) les opérations depuis mars, se limitant aux vols humanitaires, au rapatriement des citoyens, entre autres opérations spéciales.

En fait, les maladies infectieuses et les pandémies sont des moteurs de changement qui provoquent «un impact et une incertitude supérieurs à la moyenne» dans le secteur de l'aviation civile, qui célèbre aujourd'hui (7) son 76e anniversaire au niveau international, sous le slogan «Promouvoir l'innovation pour le Développement de l'aviation mondiale".

Au cours des derniers mois, le secteur a été très affecté par la réduction drastique des revenus, un facteur qui force le changement de nombreuses actions dans les plans stratégiques mondiaux et locaux qui prévoyaient la croissance de l'aviation civile, causant chute de cette branche importante de l'économie.

Cependant, face à la pandémie et à ses conséquences dévastatrices sur l'aviation civile notamment, les États ont mis en œuvre des mesures innovantes pour assurer la protection des populations et, dans le même temps, la pérennité du transport aérien de voyageurs, de courrier et de marchandises.

En Angola, comme on pouvait s'y attendre, au cours de cette période extraordinaire, une série de mesures ont été mises en œuvre en général et en particulier dans l'aviation civile, conformément aux politiques de l'exécutif et aux directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Diverses actions opérationnelles et administratives ont été mises en œuvre pour s'assurer que le personnel aéronautique peut maintenir ses qualifications techniques, sans négliger les activités de supervision et d'inspection de l'industrie.

Malgré les restrictions nécessaires sur les vols commerciaux, les vols de rapatriement pour les ressortissants et les étrangers, à destination et en provenance de l'Angola, et d'autres vols domestiques spéciaux ont été autorisés, dans le strict respect de tous les protocoles de biosécurité acceptables et indispensables tout au long du voyage.

À l'exemple de nombreux États, l'exécutif angolais, par le biais de la Commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19, a suspendu les voyages internationaux, afin d'empêcher la propagation du virus Sars-Cov 2.

De nombreux employés de l'aviation sont touchés, les compagnies aériennes et les aéroports sont confrontés à des «milliers» de problèmes à cause de la pandémie.

Les stratégies de réduction des coûts peuvent inclure un large éventail de politiques qui auront un impact sur le fonctionnement de ce secteur.

La journée internationale de l'Aviation civile a été fixée à la suite de la signature, à Chicago (1944), de la Convention relative à l'aviation civile internationale, qui a créé l'Organisation de l'aviation civile internationale - OACI, une agence spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir le développement sûr et ordonné de l'aviation civile. à l'échelle mondiale.