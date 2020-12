Egypte: Visite du président Al Sissi en France

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé dimanche après-midi à Paris pour une visite officielle en France.

Les présidents Al-Sissi et Macron tiendront des sommets sur le développement des relations stratégiques et bilatérales et sur la coordination conjointe vis a vis des questions régionale et internationale.

Al-Sissi doit également rencontrer lors de son séjour le premier ministre français et plusieurs ministres et hauts responsables et ce pour évoquer la vision égyptienne à l'égard des crises régionales notamment les questions relatives au Proche-Orient et à la région de la Méditerranée orientale.

Les discussions du président Al-Sissi doivent également porter sur l'accroissement de la coopération conjointe dans les domaines de l'investissement et commerciaux à la lumière des efforts déployés par l'Egypte pour stimuler les investissements étrangers afin de participer aux méga-projets nationaux dans le cadre du processus de développement global en Egypte.