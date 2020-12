Congo-Brazzaville: Apprentissage du chinois - Remise des prix aux lauréats du concours Chinese Bridge

Organisé par l'Institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi en partenariat avec l'ambassade de Chine en République du Congo, le concours de Chinese Bridge ou concours de la langue chinoise a réuni près d'une cinquantaine d'élèves et étudiants apprenant la langue chinoise, le 5 décembre.

Les participants au concours dont le but est d'encourager les jeunes à l'apprentissage de la langue chinoise provenaient pour la plupart de l'Institut Confucius et ceux venus d'ailleurs, notamment de Pointe-Noire et Dolisie, qui ont envoyé des vidéos appréciées par le jury. Parmi eux, il y en a un qui a remporté le premier prix de la catégorie poème.

Ce concours était divisé en trois catégories avec un jury pour chaque catégorie pour sélectionner les meilleurs : le concours de l'écriture et de poèmes en chinois ; le concours de l'exposé oral en chinois et le concours des chants en chinois. Le jury a choisi trois meilleurs dans chaque catégorie.

Pour le concours de chant, il y a une vingtaine des candidats qui ont envoyé des vidéos ; pour l'exposé oral il y a eu à peu près une vingtaine aussi et pour les poèmes six candidats. Mais pour le chant et l'exposé oral, dix meilleurs ont été présélectionnés pour la finale.

Ces lauréats ont bénéficié des ordinateurs portatifs, des téléphones portables Android et des valises de voyage. « La remise de ces prix, c'est pour encourager les étudiants à continuer à faire des efforts pour l'apprentissage du chinois. Nous avions constaté que très peu d'étudiants disposent des ordinateurs portatifs, c'est donc pour faciliter leur apprentissage que nous leur avions offert ces instruments de travail », a déclaré le directeur de l'Institut Confucius, Wang Yongkang.

Ainsi les résultats se présentent comme suit :

Concours de l'écriture de poèmes : 1er prix : Ruben Makaya ; 2è prix : Michel Sita ; 3è prix : Sagesse Limani.

Concours d'exposé oral : 1er prix : Klausneur Joss Likibi ; 2è prix : Ketivi Houakazolo ; 3è prix : Urtus Mbama.

Concours de chant : 1er prix : Florus Nde ; 2è prix : Espoir Jairh Mbani ; 3è prix : Madna Mouaya Tsiba.

Vainqueur du concours d'exposé oral, Klausneur Joss Likibi s'est dit très ému d'être parmi les meilleurs : « Ceci m'encourage à travailler dur et à apprendre davantage. Si j'ai participé à ce concours, c'est aussi pour essayer de jauger mon niveau d'études et de connaissance de la langue chinoise. Sincèrement, je suis très heureux d'occuper la première place. » Le directeur chinois de l'Institut Confucius a précisé, en ce qui concerne les voyages, que pour cette année, à cause du coronavirus, les meilleurs de chaque catégorie ne peuvent pas voyager pour la Chine, mais ils pourront passer des stages dans des entreprises chinoises installées au Congo. Cependant, pour l'année prochaine, les meilleurs pourront se rendre en Chine.

Félicitant les gagnants, Tong Yang, attaché culturel à l'ambassade de Chine, a exprimé sa joie de voir les étudiants congolais s'exprimer couramment en chinois. « Je suis très impressionné par le talent artistique, poétique et oral des jeunes congolais qui l'ont démontré à travers cette compétition. L'apprentissage de la langue et la culture chinoise peut offrir beaucoup d'opportunités aux jeunes congolais. Il constitue le trait d'union entre les deux peuples et les deux pays. C'est aussi un point de départ pour découvrir la profondeur de la culture chinoise », a-t-il déclaré.