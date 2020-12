Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le RAPHPK lance le débat sur les conséquences de la pandémie à l'égard des handicapés

À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Réseau des associations des personnes vivant avec handicap de Pointe-Noire et du Kouilou (RAPHPK) a organisé, il y a quelques jours, à la marie de Tié-Tié une rencontre sur l'impact du coronavirus envers ces personnes.

Tenue sous la direction de Gaston Yomo, président du RAPHPK, la rencontre a réuni les personnes vivant avec handicap des deux départements. Elle a été marquée par une causerie-débat sur le quotidien des personnes handipées depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui. Comment vivent-elles la crise sanitaire ? Les entreprises gèrent-elles bien la situation avec leurs travailleurs handicapés ? Autant de questions ont été abordées au cours de ces retrouvailles qui ont permis aux personnes handicapées de parler de leur situation. Elles pensent que les autorités devraient garantir les droits des personnes en situation de handicap sous covid-19.

Dans son mot de circonstance, Jean Romuald Tchikambou, administrateur-maire du troisième arrondissement Tié-Tié, a promis au RAPHPK son soutien inconditionnel tant à l'organisationde ses activités qu'à son fonctionnement. D'après les nations unies, les personnes en situation de handicap forment un des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus touchées par la crise actuelle, en termes de décès. Même en temps normal, elles ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi ou à la vie sociale. Elles sont exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence, de négligence ou d'atteintes et sont au nombre des personnes les plus marginalisées dans les communautés touchées par la crise. Comme elles subissent de façon disproportionnée les incidences, directes ou indirectes, de la pandémie de covid-19, leur situation n'a fait que s'aggraver.

Notons que la journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde depuis 1992. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.