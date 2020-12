Cote d'Ivoire: Jean Evrard Kouassi ( Wuhan FC) dragué par la Fédération chinoise de football

Invité à l'émission LA GRANDE TEAM sur la3 hier lundi 7 décembre 2020, Jean Evrard Kouassi est revenu sur son actualité en Chine.

Rentré à Abidjan pour ses vacances, le jeune attaquant de Wuhan FC en Chine, Jean Evrard Kouassi, s'est exprimé sur la raison de sa non venue au rassemblement de l'équipe nationale pour les 3e et 4e journée des qualifications de la CAN 2022 en octobre et novembre derniers.

En effet l'ancien pensionnaire de Moossou FC, sans langue de bois, a déclaré ceci sur les antennes de la3 : " ... j'avais été approché pour jouer dans la sélection de Chine et j'ai refusé... je pense que c'est un peu la base de la situation que j'ai connu récemment lors des convocations de la sélection ivoirienne ". Une situation vraiment difficile pour le joueur qui avait manqué l'occasion d'honorer ses premières sélections lors des matchs 3 et 4, face à Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.

Rappelons qu'après donc un match qui s'était soldé par un triste 0 - 0 face à l'équipe de Shijiazhuang Yongchang, il devait normalement rallier Abidjan dans la soirée du 7 novembre 2020 comme prévu, pour répondre à sa toute première convocation chez les Eléphants A. Malheureusement il na pu prendre le vol car interdit de quitter son hôtel par des policiers chinois mandatés par son club.

La Croatie avait aussi tenté de l'enrôler

"Quand je jouais en Croatie, j'ai été aussi approché par la sélection. Mais j'ai refusé "

À en croire le joueur, en 2013, quand il avait rejoint le club de Hajduck Split en Croatie, les autorités sportives de ce pays lui avaient demandé de rejoindre "l'équipe au damier". Demande à laquelle il avait répondu par la négative.

Jouer pour son pays est "un rêve d'enfant" pour le jeune attaquant de 26 ans, il est donc prêt à attendre son moment et pouvoir enfin réaliser son rêve.