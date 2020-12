Ile Maurice: Mike Brasse - Mario Nobin sera confronté à l'enquête de l'ASP Boodhram

L'ancien commissaire de police devra donner sa version des faits au CCID sur l'octroi d'un passeport à Mike Brasse en 2016. Ainsi, Mario Nobin se rendra aux Casernes centrales demain, mercredi 9 décembre.

La convocation de Mario Nobin, ancien commissaire de police (CP), aux Casernes centrales, demain, est très attendue. Les enquêteurs pourront enfin comprendre sa décision d'octroyer un passeport «en urgence» au trafiquant Mike Brasse en septembre 2016. Mais avant cela, c'est l'assistant surintendant de police (ASP) Narendra Kumar Boodhram, de retour au Passport Immigration Office, qui se rendra au CCID. Il a été convoqué aujourd'hui afin de savoir s'il maintient toujours l'enquête qu'il avait donnée concernant cette affaire le 4 avril 2019. L'ancien commissaire de police sera ensuite confronté à la version des faits de l'ASP Noodhram. Le 4 avril 2019, ce dernier, dans son enquête, avait dit avoir agi sur l'ordre provenant de Mario Nobin. «Ein, get enn kou, enn boug apel Brasse inn perdi so passpor ek li bizin vwayazé. Mo finn avoy Domah so rapor é mo pé dir boug-la vinn laba fer li gagn so passpor», lui aurait dit l'ancien commissaire de police.

Les enquêteurs veulent donc savoir quelle était l'urgence de traiter ce dossier en priorité. Mike Brasse, rappelons-le, avait été arrêté à La Réunion le 14 novembre 2016. Le skipper a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à embarquer de la drogue à bord d'un hors-bord mauricien, le Sweet Love Mama, à Ste-Rose. Plus de 42 kilos d'héroïne d'une valeur de Rs 639 millions avaient été saisis.

Instructions en écrit

La police s'intéresse également au rapport de ce même CCID, dans cette affaire, l'année dernière. Les enquêteurs d'alors avaient blanchi Mario Nobin, juste avant qu'il soit nommé nouveau commissaire des prisons. Le rapport du CCID, transmis alors au Directeur des poursuites publiques (DPP), disait que les allégations contre Mario Nobin ne reposaient sur aucun élément précis.

En septembre, le DPP a ainsi ordonné aux enquêteurs du CCID de verser des further statements des différents protagonistes dans cette affaire, dont l'ex-CP, Mario Nobin, l'ASP Narendra Kumar Boodhram et l'ancien assistant commissaire Vinod Domah. Mario Nobin avait, par la suite, donné des instructions par écrit, datées du 13 septembre 2016, pour des «necessary actions as per established protocol».

Il sera appelé à donner sa version des faits et devra expliquer comment un «restrictive passport» a été remis à ce trafiquant, le 17 septembre 2016, qui s'est rendu à La Réunion le même jour. Les enquêteurs le questionneront aussi sur l'appel qu'il aurait passé à l'ACP Vinod Domah pour traiter ce dossier.«J'ai reçu un appel du bureau du CP pour traiter cette affaire en urgence», avait déclaré l'ACP Domah.