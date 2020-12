Ile Maurice: A l'Assemblée nationale - Actions légales contre Shakeel Mohamed pour «contempt of Assembly»

A la reprise des travaux parlementaires après l'heure du thé ce mardi 8 décembre, le Deputy Speaker, Zahid Nazurally a passé au vote une « privileged complaint » concernant le député travailliste Shakeel Mohamed. Une motion déposée par la chief whip Naveena Ramyead.

Cela fait suite à une interview de Shakeel Mohamed parue dans l'édition du 22 novembre dernier de l'hebdomadaire Week-End, sous le titre, « J'envisage de trainer le Speaker devant la cour suprême ». Le Deputy Speaker a affirmé que la chief whip considère qu'il s'agit là d'un cas de Contempt of the Assembly, section 6 (1) (s) du National Assembly Privileges, Immunities and Powers Act, car le député y critique la conduite du Speaker, l'accusant d'être partial dans ses fonctions.

Le deputy Speaker a alors tranché, déclarant que le député rouge, « may have committed the offence ». Il a alors passé la motion au vote pour que des actions légales soient prises à l'encontre de Shakeel Mohamed. Malgré les «non» sonores de l'opposition, « the ayes had it ».

Pour rappel, le député travailliste avait déjà logé une plainte contre le Speaker en cour. Ci-dessous l'intégralité du document déposé par Shakeel Mohamed.

PWS S. Mohamed v S. Phokeer... by L'express Maurice