Congo-Brazzaville: Concertation politique - Les partis du centre saluent le "consensus" de Madingou

Le Groupement des partis du centre a félicité, le 8 décembre à Brazzaville, au cours d'un point de presse, toute la classe politique congolaise, en particulier l'opposition politique pour son implication et sa participation aux débats lors de la concertation politique de Madingou.

Réunis sous la direction de leur président, Luc Adamo Mateté, les responsables des cinq partis du centre pensent qu'« au-delà de toute chose à gauche ou à droite, la concertation politique de Madingou a véritablement abouti à un consensus visant à aller vers une élection présidentielle libre, transparente et apaisée. »

Selon Luc Adamo Mateta, la rencontre de Madingou a jeté les bases d'un scrutin présidentiel relativement apaisé en 2021. « Le Groupement des partis politiques du centre encourage tous les acteurs de la vie politique nationale à plus de patriotisme; mais aussi à renforcer les liens de solidarité pour répondre, de manière juste et efficace, aux nombreux défis présents et à venir », a-t-il exhorté.

Le Congo a besoin, a déclaré le président du Groupement des partis politiques du centre, d'une démocratie plus solidaire et plus participative. « Nous sommes une jeune démocratie qui a besoin du temps et d'une forte volonté politique pour se forger une âme féconde à partir de nos valeurs séculaires de solidarité, de paix, de partage, de consensus et de famille élargie mais également de justice, d'équité », a conclu Luc Adamo Mateta.

Notons que le groupement des partis du centre est composé de l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo de Luc Adamo Mateta ; du Mouvement pour le rassemblement du peuple congolais de Sylvain Edoungatso; Le Congo en marche de Jean Valère Mbani ; du Parti panafricain pour la démocratie de Nazaire Nzaou et des Centristes unis pour la démocratie et le développement durable.