Burkina Faso: Missive a mon oncle

Cher oncle,

Je suis très heureux que tout se soit bien déroulé chez vous, au Faso. J'avais des craintes par rapport à ces élections mais fort heureusement, tout s'est bien terminé. En attendant la validation des résultats par le Conseil constitutionnel, je félicite tous les nouveaux élus et leur exprime tous mes vœux de succès.

Cela dit, chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, ce qui fait l'actualité, c'est bien la remise, par les autorités ivoiriennes, des deux passeports de l'ex-président, Laurent Gbagbo, le 4 décembre dernier, en Belgique. « Le Christ de Mama » a reçu ses passeports ordinaire et diplomatique des mains de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique, Abou Dosso. L'information a été rendue publique par son avocate. C'est donc la concrétisation d'une promesse du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui avait affirmé, lors d'une interview, que l'ancien président obtiendrait ses passeports. C'est donc chose faite depuis le 4 décembre dernier. Et l'on peut voir dans ce geste, une volonté réelle d'Alassane Ouattara d'aller dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique du pays. Cela est donc à saluer. En tout cas, dans la foulée, l'ex-pensionnaire de la CPI a annoncé son retour au bercail pour ce mois de décembre. Pas besoin de te dire que cette nouvelle a fait jubiler plus d'un de ses partisans qui attendent impatiemment le retour de leur champion, depuis bien longtemps. Mais la question que l'on se pose est de savoir si l'ancien chef d'Etat pourra réellement revenir au pays comme il le souhaite; lui qui a été condamné par la Justice ivoirienne à 20 ans de prison, dans l'affaire dite du « braquage » de l'Agence nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Jusqu'à preuve du contraire, cette condamnation n'a pas été levée. On attend donc de voir la suite. Cher oncle, s'il y a un fait que le RHDP n'a pas apprécié, c'est bel et bien le communiqué de l'avocate qui a estimé que la remise des passeports était un « épiphénomène ».

ADO sera investi le 14 décembre prochain

Dans une note, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a regretté ces « propos méprisants » de l'avocate, « qui vont contre l'aspiration des populations à vivre ensemble et en paix ». Sur la question, on peut lui donner raison en ce sens que Laurent Gbagbo n'est pas le seul qui soit pressé de rentrer au pays. En effet, le chef de la galaxie des jeunes patriotes, Blé Goudé, a aussi annoncé son retour pour le même moment. On ose croire que leur retour annoncé, contribuera à apaiser les cœurs et à aller à une véritable réconciliation, et non à attiser les braises encore fumantes sur les bords de la Lagune Ebrié.

Cher oncle, l'autre actualité, c'est aussi la garde à vue suivie de la comparution au Parquet, des artistes Yodé et Siro, la semaine écoulée, pour « outrage à magistrat ». Finalement, les deux artistes ont été condamnés à un an de prison avec sursis et une amende de 5 millions de FCFA à verser chacun. Il leur était reproché d'avoir manqué de respect au Procureur d'Abidjan, Richard Adou, en fin novembre, qu'ils ont accusé d'être à la solde du parti au pouvoir.

Par ailleurs, je t'informe que le président Alassane Ouattara, qui s'était envolé pour la France, le 27 novembre, a regagné Abidjan, le 5 décembre dernier. Rien n'a filtré de ce séjour français mais une chose est sûre, c'est qu'il sera investi le 14 décembre prochain.

C'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt! Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance par anticipation et que Dieu nous garde!

Ton neveu