Burkina Faso: 11-Décembre à Banfora - Le stand des Editions Sidwaya séduit des visiteurs

La responsable du stand de Sidwaya, Haoua Sebgo, a laissé entendre que le public s'intéresse aux produits exposés.

Les Editions Sidwaya sont présentes à la fête du 11-Décembre à Banfora à travers notamment un stand d'exposition à la foire. Plusieurs produits de l'entreprise y sont exposés ainsi que des portraits de quelques figures emblématiques de la région.

Comme aux précédentes fêtes de l'indépendance du Burkina Faso, les Editions Sidwaya participent à la foire du 11-Décembre à Banfora, dans la région des Cascades. L'entreprise de presse expose, à cette occasion, plusieurs produits. Selon la responsable du stand, Haoua Sebgo, cette exposition vise à promouvoir les produits Sidwaya (le journal numérique, le mobile, le journal sport, le Carrefour africain, ... ) et à vendre le journal spécial du 11-Décembre (Hors-série) réalisé dans le cadre de la célébration. A l'écouter, les visites ont commencé timidement mais au fur et à mesure, le stand attire de plus en plus de visiteurs. « Nous avons apporté 1600 exemplaires du journal spécial dont 1000 ont déjà

Le chef de service archives et documentation des Editions Sidwaya :

été vendus et nous espérons pouvoir écouler le reste du stock », a confié Mme Sebgo. Au-delà des produits exposés, l'entreprise de presse laisse voir au public des images de personnalités qui ont marqué la vie politique ou culturelle du Burkina Faso depuis 1960 et originaires de la région des Cascades.

« Nous exposons une centaine de photos des filles et fils de la région qui ont œuvré au développement de la localité, en particulier et du Burkina Faso, en général. Elles concernent la période de 1960 à nos jours », a expliqué le chef de service documentation et archives des Editions Sidwaya, Arsène Ouédraogo. Il a relevé que juste une partie des archives est exposée au stand et les autres seront présentées au public lors d'une projection vidéo. M. Ouédraogo a fait savoir que le stand a déjà reçu plusieurs visiteurs, notamment les plus jeunes dont certains ont découvert certaines figures pour la première fois. Placée sous le thème : « Contribution des élites et de la diaspora des Cascades à l'édification du Burkina Faso », cette exposition a pour objectif de montrer aux festivaliers la contribution des personnalités de la région au rayonnement du pays des Hommes intègres.