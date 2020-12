Burkina Faso: Sécurité au travail et protection de l'environnement - IAMGOLD/Essakane veut donner le bon exemple

La cérémonie s'est achevée par une visite des stands d'exposition.

La compagnie minière IAMGOLD/Essakane SA organise la IIIe édition des Journées santé, sécurité et environnement (JSSE) sur son site, du 7 au 10 décembre 2020.

IAMGOLD/Essakane SA organise la IIIe édition des Journées santé, sécurité et environnement (JSSE) sur son site, du 7 au 10 décembre 2020, sur le thème : «Santé, sécurité et environnement : Tous engagés, tous responsables ». Ainsi, durant 96 heures, les employés, les équipes de la direction, les sous-traitants et les visiteurs ont été sensibilisés à la santé, la sécurité au travail et à la protection de l'environnement. A cet effet, les ministres de l'Energie Dr Bachir Ismaël Ouédraogo et celui de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Nestor Batio Bassière ont assisté à la cérémonie d'ouverture en qualité de co-parrains.

Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Pr Alkassoum Maïga et au prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Sawadogo, ils ont participé respectivement en tant que fils de la région et invité d'honneur. Les JSSE 2020 ont été marquées par une série d'activités ludiques et éducatives telles que des sketches réalisés par des employés et par une équipe de comédiens professionnels.

En plus, les participants ont pris part à une campagne de dépistage de l'hépatite B et C, à une opération de don de sang, à des séances des sensibilisation et de promotion des meilleures pratiques en santé sécurité et en gestion de l'environnement dans les différents secteurs de la compagnie. Par ailleurs, trois membres de l'association des victimes d'accidents de travail et de la circulation ont fait des témoignages dans le but de sensibiliser davantage les participants des JSSE 2020. Selon le directeur des ressources humaines de IAMGOLD/Essakane S A, Wilfried Ouédraogo, la santé-sécurité- environnement est une culture d'entreprise chez IAMGOLD, en général et à Essakane, en particulier.

Les employés, la première ressource

En effet, a-t-il poursuivi, il est matérialisé par l'application de politiques en matière de santé, sécurité, développement durable et environnement.

M. Ouédraogo a également fait savoir que ces politiques sont applicables aussi bien au travail qu'à la maison. Pour lui, les employés sont la première ressource de la société minière. « Pour ce faire, nous nous sommes engagés à prendre toutes les dispositions afin que nos employés viennent travailler et rejoignent leurs familles sains et saufs, d'où l'institutionnalisation chaque année des Journées santé sécurité et environnement. Ces activités annuelles visent à faire un bilan de nos actions de prévention, d'innovations en santé sécurité afin d'en tirer les meilleures perspectives qui mettront davantage en sécurité nos employés », a conclu Wilfried Ouédraogo.

A en croire Dr Bachir Ismaël Ouédraogo, le thème des JSSE 2020 trouve toute sa pertinence dans un contexte d'industries minières où les accidents de travail semblent être légion. Ainsi, a rappelé le ministre de l'Energie, le gouvernement fait de la protection sociale des travailleurs une priorité. « Une politique de protection sociale a été élaborée et mise en œuvre par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale à travers ses services techniques tels que la direction de la protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale dont les travailleurs ne ménagent aucun effort pour appuyer les secteurs publics et privés. », a-t-il expliqué.

Pour sa part, son collègue Nestor Batio Bassière a affirmé que IAMGOLD/Essakane S A est un bon exemple dans le domaine de la protection de l'environnement en ce qu'elle a respecté l'ensemble des exigences du gouvernement en la matière. Il a cité, entre autres, le transfert des fonds des banques commerciales vers la BCEAO et l'ouverture d'un compte au trésor public pour rapatrier l'ensemble des ressources financières cotisées par la mine en vue de la réhabilitation de son site à la fermeture.